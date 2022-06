Calderoli in sciopero della fame: "Stop al silenzio sui referendum"

Uno sciopero della fame per mandare un messaggio chiarissimo: porre fine al silenzio che continua a essere assordante per quanto riguarda i referendum sulla giustizia che si terranno domenica 12 giugno. L'iniziativa è stata lanciata dal leghista Roberto Calderoli, che da questa notte a mezzanotte farà partire uno sciopero della fame: " O crolla il muro del silenzio o andrò avanti fino al giorno 12 o finché resterò in piedi ". Si tratta di un gesto " forte ma non violento ", che si è reso necessario per " dare un messaggio forte " in vista della consultazione popolare.

Il vicepresidente del Senato inoltre si è espresso in seguito alle polemiche su Luciana Littizzetto per il suo intervento sui referendum: " L'apoteosi c'è stata con il monologo della Littizzetto ". Il leghista però ha voluto ringraziare la comica italiana " anche se ha sbertucciato i referendum, perché ne ha parlato in prima serata ".

La lettera a Mattarella

Calderoli e Irene Testa (tesoriere del Partito Radicale) hanno scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sottolineare l'importanza dell'appuntamento politico e denunciare il ridotto spazio di informazione riservato ai quesiti referendari: la situazione viene giudicata " platealmente intollerabile ".

Da qui la scelta di rivolgersi direttamente al capo dello Stato, nella speranza che gli organi preposti " possano sensibilizzarsi ad una migliore e più attenta garanzia di confronto e dibattito ". Anche Irene Testa si affiancherà allo sciopero della fame di Roberto Calderoli. L'auspicio è che venga ripristinato " il diritto inalienabile dei cittadini ad essere informati " sulla data ormai imminente dei referendum del 12 giugno, che a oggi risulta essere " totalmente ignorata ".

Proprio nella giornata di ieri l'Agcom ha richiamato la Rai e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici operanti in ambito nazionale: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha chiesto di garantire una " adeguata copertura informativa " sulle tematiche che saranno oggetto dei referendum, esponendo in maniera " corretta, imparziale e completa " le ragioni del sì e del no.

Il presidio della Lega

La Lega continua a rimarcare con irritazione che non viene riscontrata una sufficiente comunicazione e informazione in merito ai quesiti referendari. Il Carroccio ha infatti deciso di promuovere un presidio davanti al palazzo di giustizia di Milano al fine di denunciare " il silenzio dei media e delle istituzioni ".