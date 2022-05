Il richiamo dell'Agcom: "Più informazione per i referendum sulla giustizia"

Prevedere un maggiore spazio informativo in merito ai referendum sulla giustizia che si terranno domenica 12 giugno. È questo il monito lanciato dall'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla luce dell'assordante silenzio sull'appuntamento elettorale fissato tra 12 giorni. Nelle ultime settimane i partiti a sostegno dei quesiti hanno espresso forti perplessità per il ridotto spazio di informazione sui referendum e hanno denunciato quella che reputano essere una bolla per mettere il bastone tra le ruote alla consultazione popolare.

Il richiamo dell'Agcom

Il Consiglio dell'Agcom, all'unanimità, ha richiamato la Rai e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici operanti in ambito nazionale: a loro è stato chiesto di garantire una " adeguata copertura informativa " sui temi che riguardano i referendum indetti per il prossimo 12 giugno.

Un'azione del genere è ritenuta indispensabile per offrire ai cittadini un'informazione " corretta, imparziale e completa " sui quesiti e sulle ragioni del sì e del no. Il tutto osservando i principi " di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità dell’informazione ".

"Silenzio vergognoso"

La mossa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata ovviamente accolta con piacere dai partiti politici favorevoli ai quesiti referendari. La Lega a stretto giro ha voluto sottolineare che il rimprovero dell'Agcom " conferma " ciò che il Carroccio sta mettendo in risalto da tempo: sui referendum sulla giustizia " c'è stato finora un silenzio vergognoso ".

Pertanto i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai (Giorgio Maria Bergesio, Dimitri Coin, Umberto Fusco, Elena Maccanti, Simona Pergreffi e Leonardo Tarantino) si sono accodati all'appello dell'Agcom e hanno sollecitato la Rai e tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici nazionali a correre " subito ai ripari " e a garantire una copertura informativa " adeguata, corretta, imparziale e completa nel rispetto del principio del pluralismo ".

Il fattore quorum

Il sospetto è che qualcuno tema l'esito di questo, motivo per cui non si starebbe spingendo verso una copertura informativa giusta a vantaggio degli elettori. Di certo la guerra in corso tra Ucraina e Russia occupa spazi di maggiore rilievo nelle trasmissioni televisive e nei talk show, ma avviare una serie di dibattiti (sentendo le ragioni del sì e del no) sarebbe un passo importante verso il raggiungimento del quorum.