Calderoli sferza Fico: "Presidente, si svegli! C'è l'ora legale..."

"Fico, svegliati!" . Così Roberto Calderoli invita il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, a "uscire dal letargo", visto che nella sala del Mappamondo di Montecitorio l'orologio alla parete è rimasto indietro, segnando ancora l'ora solare, alle quale abbiamo detto "arrivederci" quasi un mese fa, il 29 marzo.

L'affondo del senatore della Lega arriva via social, sul proprio profilo Facebook, dove l'esponente del Carroccio racconta ai propri follower quanto scoperto in mattinata, essendosi recato a Montecitorio per prendere parte alla commissione di inchiesta sulle banche.

"Stamattina, sono le ore 9.06, sono alla Camera dei Deputati per la seduta della commissione di inchiesta sulle banche nella prestigiosa sala del Mappamondo, dove l'orologio a parete segna ancora l'ora solare ovvero le 8.06! E questa sarebbe una delle nostre massime istituzioni?" , attacca il vicepresidente di Palazzo Madama, che nel prosieguo del post – con tanto di selfie con mascherine d'obbligo e di fotografia di orologio a parete – si scaglia allora contro il grillino: "Presidente Fico datti una sveglia! O meglio mettitela una sveglia, ma con l'ora giusta possibilmente..." . In effetti, non certo una bella figura da parte delle nostre istituzioni…

Nella giornata di ieri in parlamento dominata dal premier Giuseppe Conte nell'aula del Senato per l'informativa del governo sulla Fase 2 e in vista dell'Eurogruppo di domani – su Mes ed eurobond – Calderoli si è reso protagonista di una stoccata all'esecutivo, ricordando ai colleghi – soprattutto a quelli della maggioranza – come i parlamentari abbiano il dovere costituzionali di venire in aula, nonostante l'emergenza coronavirus.