Calenda passa alle offese: "Salvini sui migranti ha fatto il cretino"

Fino a qualche anno fa c’era il “contromessaggio” di fine anno di Beppe Grillo, ora è tempo di “controdibattiti”: il format è firmato da Carlo Calenda. Escluso dal confronto tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta, il leader del Terzo polo ha portato avanti un monologo sulla sua idea di Italia e non sono naturalmente mancati attacchi e insulti. Questa volta nel suo mirino è finito Matteo Salvini.

Parlando del dossier immigrazione, Calenda ha sottolineato che i confini esistono e presidiati, mentre le rotte illegali vanno chiuse. “Questo l’aveva fatto Minniti, che la sinistra ha buttato nell’inferno di coloro che non sono corretti” , il suo giudizio. Poi, il turno del leader leghista: “Gli irregolari sono 500-600 mila grazie a Salvini, che ha chiuso gli Sprar: ha fatto il cretino, perché ora non sappiamo dove sono”.

L’insulto è da condannare quando arriva dalla bocca di altri, o forse “cretino” non è un insulto per l’ex titolare del Mise. Ma le sue proposte non sono terminate lì: Calenda, infatti, ha invocato la riapertura dei sistemi di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e l’immarcescibile ius scholae, cavallo di battaglia di Letta & Co. Il politico capitolino ha aggiunto: “La diversità va bene, ma diversità non vuol dire tolleranza di qualunque cosa. Quella per i campi rom è tolleranza di illegalità, a sinistra c'è troppo spesso un finto buonismo che fa male alle persone” .