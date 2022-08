"Calenda-Renzi? Ininfluenti". Tajani demolisce il terzo polo

La preoccupazione per il terzo polo Renzi-Calenda è pari a zero. Netto, tranchant Antonio Tajani. Dopo mille giravolte, Azione è pronta a inciuciare con Italia Viva, nella speranza di portare via qualche voto a Forza Italia. Ospite di Controcorrente, il coordinatore azzurro non ha utilizzato troppi giri di parole: “Questi matrimoni si sa quando iniziano ma non si sa quando finiscono. Quello al terzo polo è un voto inutile. E’ terzo perché arriverà terzo, dopo il centrodestra e la sinistra” .

Tajani non ha dubbi, il terzo polo sarà ininfluente al voto del 25 settembre: ogni preferenza destinata a Calenda e a Renzi sarà semplicemente sprecata. Il vicepresidente del Partito Popolare Europeo ha tenuto a precisare: “Chi vuole veramente una posizione moderata al governo, deve scegliere chi è moderato all’interno della forza che vincerà, cioè Forza Italia. Noi non siamo di centro perchè ci serve una poltrona in Parlamento, ma perché è la nostra storia, è la nostra identità” .

Una posizione netta, limpida, cristallina. Come è terso il parere su una possibile alleanza post-voto con il terzo polo, è inimmaginabile stringere accordi con un politico come Calenda: “Non è possibile allearsi con una persona litigiosa come Calenda: litiga con tutti, insulta tutti, non sa da che parte sta. L’Italia ha bisogno di persone serie, credibili e affidabili. Se uno prende un impegno e non lo mantiene con l’alleato, può prendere un impegno con i cittadini italiani e mantenerlo?” .

Tajani si è poi soffermato sullo scontro vibrante tra Letta e Meloni, il braccio destro del Cavaliere ha lanciato una frecciatina al segretario dem: “Lui si è alleato con Fratoianni che di fatto ha votato contro la Nato qualche giorno fa. È alleato con una sinistra molto, molto sinistra” . A proposito di Berlusconi, Tajani si è detto entusiasta della sua candidatura a Palazzo Madama dopo il vergognoso episodio di nove anni fa: “Io credo che un grande leader come Berlusconi debba sedere in Senato. Abbiamo detto che non poteva non candidarsi, l’abbiamo bombardato (ride, ndr). Non abbiamo mai parlato della presidenza del Senato, è venuta fuori per una battuta durante una cena, ma lui non ci ha mai pensato. Lui deve tornare in Senato dopo essere stato espulso ingiustamente. È stata una vergogna” .