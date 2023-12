Calzedonia riveste il Seminario di San Massimo

«Perchè per me Verona è casa e poi quando il parroco della tua città ri chiede aiuto non puoi dire di no» risponde Sandro Veronesi fondatore e proprietario del gruppo Calzedonia, un colosso con oltre 44000 dipendenti nel mondo e 5000 negozi monomarca, a chi gli chiede come mai ha deciso di sostenere un progetto di rigenerazione urbana. Così l'imprenditore su richiesta del Vescovo Domenico Pompili si è impegnato a dare una mano con la sua Fondazione San Zeno per la riqualificazione dell'Ex-Seminario di San Massimo lanciando un concorso di idee su scala potenzialmente mondiale. Costruita negli anni Sessanta, la struttura arrivava ad ospitare fino 700 seminaristi della Diocesi oltre a offrire spazi e servizi comuni. Oggi, invece, si mostra imponente ma vuota con vasti edifici per 42 mila metri quadri che comprendono una chiesa, un teatro-auditorium oltre a una decina di ettari di terreno parzialmente abbandonati ad eccezione di una piccola parte utilizzata come centro di accoglienza migranti. L'obiettivo è riconsiderare e dare la possibilità di un futuro a un complesso totalmente immerso nella natura. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti i soggetti giuridici in forma singola o aggregata come organizzazioni, altre fondazioni, istituti scolastici, laboratori formalmente costituiti e parrocchie. L'adesione a questa importante chiamata di idee, online sul sito dell'Ex-Seminario e dalla durata di quattro mesi, si è aperta il primo giorno di Dicembre e si concluderà il 27 Marzo 2024. Inoltre è previsto un cospicuo premio in denaro dedicato ai primi tre selezionati per un totale di 50.000 euro.