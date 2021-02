Come cambia l'Italia di Draghi. ​La diretta con Sallusti e Sapelli

Ce la farà Mario Draghi? E come cambierà l'Italia guidata dal banchiere chiamato da Mattarella a fare il premier? Se ne parla, in diretta sul Giornale.it, in un dibattito ricco di interventi. Organizzato da Eureca, e moderato da Angelo Polimeno Bottai, l'incontro ha come ospiti Giulio Sapelli, Alessandro Sallusti, Ignazio La Russa e Paolo Cirino Pomicino.

I primi ostacoli per l'ex presidente della Bce arrivano dalle stesse forze che appoggiano il nascituro esecutivo. Si è visto con la vicenda delle piste da sci, che ha creato le prime importanti tensioni. Riuscirà Draghi a compensare le così tante anime che compongono la maggioranza? Primo appunto: il banchiere è sicuramente un ottimo economista, ma dovrà dimostrare anche di essere un buon politico. Mediare, accontentare i partiti, bacchettare chi esce dal seminato. Per Sallusti sarebbe stato più comodo un governo interamente "tecnico", sia per Draghi che per i partiti. Più facile gestire i ministri, ma soprattutto minori sarebbero state le tensioni interne alle forze politiche. "Ci sono gelosie interne - dice il direttore - Chi non è diventato ministro è furente e creerà problemi ai partiti". Ma è anche vero che un esecutivo di tecnici "lascia a desiderare". "Preferisco un governo politico che uno di soli tecnici. Abbiamo visto l'esempio di Monti, anche se sono due situazioni diverse: siamo una Repubblica parlamentare e da qualche parte la politica deve esserci".

"Spero che Draghi metta a terra il Recovery Fund, altrimenti è un grande problema - dice invece Sapelli - I mercati e i tedeschi si aspettano questo. Spero che la Lega, ultimo partito rimasto, faccia sentire il suo peso per difendere le piccole e medie aziende. Ma Draghi non si comporta da un tecnico: ecco la vera differenza con Monti".

La Russa: "Già litigano, e lo faranno nonostante Draghi sia una persona stimata da tutti. Il nostro primo interesse è l'Italia, quindi voteremo tutti i provvedimenti su cui siamo d'accordo. Saremo noi i migliori alleati di Draghi, perché non chiederemo nulla: siamo patriottici".