La Camera boccia la riforma sul presidenzialismo

La Camera ha affossato la riforma sul presidenzialismo presentata da Fratelli d'Italia. Sono, infatti, passati gli emendamenti sopressivi del M5S con 236 voti a favore, 204 contrari e 19 astensioni.

A votare a favore degli emendamenti che hanno sbarrato la strada al presidenzialismo sono state i parlamentari giallorossi di Pd, M5S e LeU, insieme agli ex grillini di Alternativa e alle altre forze minori di centrosinistra, mentre i deputati di Italia Viva si sono astenuti. I 204 contrari, invece, arrivano dal centrodestra che compattamente ha difeso una sua battaglia storica. La riforma targata FdI è, infatti, figlia dell'intuizione politica avuto da Silvio Berlusconi fin dal 1995. Oggi, uno dopo l'altro, sono stati soppressi tutti gli articoli cardine di una riforma che avrebbe dato all'Italia un assetto costituzionale simile a quello vigente attualmente in Francia dove permane la figura del premier, ma il Capo dello Stato viene eletto direttamente dagli elettori.