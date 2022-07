"Cannabis inaccettabile. Basta con le provocazioni"

Ansia e preoccupazione i due sentimenti che hanno caratterizzato il vertice di Villa Certosa. Silvio Berlusconi ha infatti incontrato il vicepresidente Antonio Tajani, i due capigruppo, Anna Maria Bernini e Paolo Barelli, e Licia Ronzulli per confrontarsi sullo stato di salute dell'esecutivo e sull'attività parlamentare. L'esecutivo, ha spiegato Berlusconi, si regge su un patto ben preciso: portare l'Italia fuori dall'emergenza. Ed è per questo motivo che l'appello di Mattarella per dare a Draghi il massimo sostegno ha portato partiti tanto lontani per cultura e valori a convivere nella stessa maggioranza di unità nazionale.



Ed è sempre per questo che ogni volta che qualche partito tira fuori dal cappello proposte di legge che hanno come unico obiettivo quello di sottolineare la propria linea identitaria l'esecutivo traballa e la maggioranza rischia l'implosione. L'ultimo caso è quello della depenalizzazione della coltivazione domestica della cannabis per la quale anche il ministro grillino per le Politiche giovanili Fabiana Dadone ha dato parere positivo. Una proposta che Riccardo Magi di +Europa definisce «di buon senso» e per la quale chiede al centrodestra di abbassare le barriere identitarie.



«Siamo fortemente preoccupati per le fibrillazioni che vengono scaricate sul governo - replica Berlusconi - , in un momento nel quale sono invece necessarie stabilità e dialogo. Provocazioni o prove di forza come la proposta inaccettabile sulla coltivazione domestica e l'uso della cannabis, impuntature come quella sul cosiddetto Ius scholae creano instabilità e confusione».



A proposito di Ius scholae, Berlusconi ha ribadito quanto sostenuto proprio da Tajani e Barelli nei giorni scorsi. «Siamo favorevoli a norme che consentano ai giovani immigrati che frequentino un intero ciclo scolastico di ottenere la cittadinanza, ma la sinistra ha bocciato in Parlamento tutte le nostre proposte di buonsenso dimostrando di non essere interessata al risultato finale». «Noi continueremo ad affrontare le prossime sfide - avverte il leader azzurro -, con l'approccio di sempre: concreto e positivo, ascoltando suggerimenti e richieste di buonsenso dei cittadini e di chi fa impresa, come abbiamo fatto proponendo alcuni correttivi al reddito di cittadinanza. Continueremo a presentare, in accordo con gli alleati del centrodestra, le nostre proposte per difendere il potere d'acquisto delle famiglie e fermare la crescita dell'inflazione anche prorogando per tutta l'estate il taglio delle accise sui carburanti».



Berlusconi ha anche telefonato al capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, per ringraziare le squadre di soccorso per il lavoro svolto sulla Marmolada e per informarsi della situazione. «Viviamo con apprensione questi momenti drammatici - ha scritto poi su Twitter il presidente di Forza Italia -. Un plauso e ringraziamento a donne e uomini che stanno prestando soccorso con coraggio e dedizione».