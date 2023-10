Canone annuo giù da 90 a 70 euro. La quota in bolletta passa da 20 a 15

È uno dei balzelli più detestati dagli italiani e, se il taglio non è mega, il governo ha voluto dare un segnale: il canone Rai sarà più leggero e passerà da 90 a 70 euro. «È un primo intervento - giura il ministro dei Trasporti Matteo Salvini - è l'inizio di un comportamento virtuoso». «Il canone Rai viene ridotto in bolletta di un quarto - conferma il ministro dell'Economia Giorgetti -. La quota passa dai 20 ai 15 euro e all'anno non si pagheranno più 90 ma 70 euro».

Chi arriccia il naso è il Codacons che vorrebbe l'eliminazione completa della tassa: «È l'imposta più odiata dagli italiani, e non va tagliato ma abolito definitivamente, con la Rai che deve concorrere ad armi pari con le tv commerciali», dicono. E poi: «L'inserimento del canone nelle fatture elettriche ha rappresentato una vera e propria vessazione a danno degli utenti, che si sono ritrovati a pagare bollette più salate a causa della decisione assunta dall'allora Governo Renzi». Negli obiettivi della Lega, il balzello dovrà progressivamente sparire, con una riduzione del 20% ogni anno, fino ad arrivare alla scomparsa definitiva in cinque anni. Prima il tributo era arrivato alla cifra record di 113 euro, anche a causa dell'alto livello di evasione. Nel 2016, con il prelievo inserito automaticamente nelle voci delle spese per la luce, era sceso a 100 euro e successivamente a 90 euro, grazie al passaggio da 16 milioni di abbonamenti a 22 milioni. Il gettito complessivo, che attualmente viaggia intorno agli 1,7 miliardi, dovrebbe scendere a circa 1,2 miliardi di euro. Ma il «danno» per viale Mazzini verrà compensato dallo Stato e l'azienda perderà solo una ventina di milioni.