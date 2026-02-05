Capi di Stato, feste e disagi. Città off limits e il clou domani: la fiaccola arriva a San Siro

Il countdown inaugurato un anno fa in piazzetta Reale, sotto la Madonnina del Duomo di Milano, segna "-1". Ci siamo. O ghe sem, come ama ripetere il governatore della Lombardia Attilio Fontana, tra i registi dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 con l'ex del Veneto Luca Zaia. Meno uno alla cerimonia di apertura allo stadio di San Siro ma le prima gare olimpiche si giocano già alla vigilia: Amos Mosaner e Stefania Constantini a Cortina e nella nuovissima Santagiulia Ice Hockey Arena Santa Giulia, finita in zona Cesarini, debuttano i campioni azzurri del curling, la nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile contro la Francia. L'atmosfera si scalda e a Milano stanno finendo di sbarcare una sessantina tra Capi di Stato, di governo e teste coronate. Alle ore 10 all'aeroporto di Malpensa atterra con una flotta di 14 aerei la delegazione Usa guidata dal vicepresidente J.D. Vance e il segretario di Stato Marco Rubio. In arrivo il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, lo svizzero Guy Parmelin, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, il principe giordano Faisal Bin Al Hussein, la consigliera di Stato cinese Shen Yiqina, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres, la principessa Anna d'Inghilterra, il principe Alberto di Monaco che è anche membro del Cio.

Domani la giornata clou, con la cerimonia di apertura allo stadio di San Siro in cui il Capo dello Stato dichiarerà aperti i Giochi 2026. Due ore e mezza di show firmato da Marco Balich, via alle ore 20 e sul palco si alterneranno tra gli altri Mariah Carey, Laura Pausini, Ghali, Andrea Bocelli, Pierfrancesco Favino. Ma oggi è un'altra prova generale. Il presidente Mattarella è atteso in tarda mattinata al Villaggio degli atleti all'ex scalo Romana, periferia sud est, per firmare il murale della Tregua olimpica e pranzare con il Team Italia. Alle 19 parteciperà alla cena per i Capi di Stato organizzata dalla presidente del Cio Kirsty Coventry alla Fabbrica del Vapore, attesa anche la premier Giorgia Meloni. E la zona sarà praticamente off limits dalle 13 alle 22, con strade chiuse al traffico, divieti di sosta, mezzi deviati, chiuso anche il cimitero-museo Monumentale. Domani, chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado in un'ampia parte della città e appello del sindaco Beppe Sala a lavorare in smart working per sopravvivere ai divieti. "Qualche disagio ci può stare, avremo benefici per anni" ha continuato a ribadire. Lui che era commissario di Expo 2015 e da sindaco in dieci anni ha visto raddoppiare i turisti in città: il 2025 si è chiuso a quota 10 milioni. Anche Confcommercio ha dovuto ricordare ai locali che protestano per dehors e terrazze chiuse nelle zone blindate che le Olimpiadi "porteranno al territorio un indotto di 319 milioni".

Domani saranno tre le zone off limits. Alle 11 il Capo dello Stato taglierà il nastro a Casa Italia in Triennale, con il ministro dello Sport Andrea Abodi. Alle 17 accoglierà Capi di Stato e delegazioni con un cocktail a Palazzo Reale, presente Meloni. E da lì partirà il percorso dal centro a San Siro riservato ai dignitari. Sempre oggi, la Fiamma Olimpica approda a Milano per le due tappe finali del viaggio iniziato con l'accensione ad Atene lo scorso 4 dicembre, la numero 60 e domani la 61. Partenza da Sesto San Giovanni, alle 8,42 in punto, e dopo un passaggio tra i Comuni dell'hinterland approderà in città alle 14.30 per cinque ore di staffetta (e blocchi temporanei del traffico). Un tour tra monumenti, siti olimpici, i simboli del nuovo skyline come il Bosco Verticale e le Tre Torri di Citylife. Oggi il traguardo è in piazza Duomo, attraverso la Galleria Vittorio Emanuele con volta illuminata d'oro e i Cinque cerchi al centro. Sarà caccia ai tedofori vip: ieri a Gallarate è spuntato il rapper Usa Snoop Dogg, a Milano sfileranno tra gli altri le tenniste Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, Federica Pellegrini, il mister dell'Inter Cristian Chivu e la leggenda del Milan Zlatan Ibrahimovic.

Domani dalle 8,15 alle 15 l'ultima tratta da via Pirelli alla Darsena, con trasporto della fiaccola in canoa (tocca all'olimpionico Antonio Rossi). In attesa del gran finale: ingresso a San Siro con un tedoforo ancora top secret e accensione del braciere all'Arco della Pace per il via ufficiale ai Giochi. Si parte.