"Nuove figure, resta l’esperienza"

La solenne cerimonia nazionale del 173esimo Anniversario della fondazione della Polizia di Stato comincia oggi a Roma ufficialmente alle 9, alla Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca 3, con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi di una corona d'alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, prefetto Vittorio Pisani (nella foto). Nel suo editoriale di aprile della rivista «Polizia Moderna» per l'occasione di oggi Pisani ha parlato della «capacità» che la Polizia di Stato deve continuare ad avere nel «porre al centro l'uomo ed accanto a lui il poliziotto», nonostante «l'avanguardia di pensiero» e le «azioni aggressive ibride» ci facciano sentire «smarriti in un nuovo mondo digitale dove i tradizionali strumenti di tutela risultano non più adeguati se non completamente superati».

A partire dalle 11, quindi, tutti in piazza del Popolo dove, oltre a Piantedosi e Pisani, ci saranno anche, tra gli altri, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana e il Presidente del Consiglio Giorgia Melon e dove, a partire dalle 11, si svolgerà la cerimonia istituzionale. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferirà la Medaglia d'Oro al Valor Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per «gli appartenenti alla Pubblica Sicurezza con diversi gradi, ruoli e responsabilità che dal '43 al '45 si opposero al regime di occupazione e alla legislazione razziale». Nell'occasione saranno inoltre conferite al personale della Polizia di Stato medaglie d'oro e d'argento al Merito civile, alla memoria, al valor civile, oltre a promozioni al Merito Straordinario. Nel pomeriggio la Polizia in uniforme storica garantirà il servizio di Guardia d'Onore al Quirinale, con il tradizionale cambio della guardia.

Anche quest'anno l'Anniversario rappresenta l'occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato: da domani a domenica il Villaggio della Legalità animerà piazza del Popolo con stand, dimostrazioni e incontri con le diverse articolazioni della Polizia.

Al link https://www.youtube.com/watch?v=Q1OHGXOjR-s sarà possibile seguire la diretta della cerimonia.