Cari fanatici, provate a farlo in Cina

Imbrattare quadri, bloccare strade impedendo perfino a un'ambulanza di soccorrere in tempo una donna in gravi condizioni, ogni giorno le organizzazioni ecologiste se ne inventano una peggiore dell'altra con lo scopo di sensibilizzare le persone sul cambiamento climatico.

Non gli passa per la testa l'idea che ottengano l'effetto opposto, perché ciò che rimane in mente è la stupidaggine del gesto, il fastidio, quando non l'azione che mette a rischio la vita di altre persone. Vale in generale in generale per tutte le cause. Il buco dell'ozono si richiuse con la pressione della comunità scientifica sui governi che a loro volta fecero pressione sulle industrie, non con le buffonate di chi non sa cosa altro fare nella vita che rompere le scatole agli altri. Non c'erano neppure i social. Questi sono le sardine del Partito della Natura, e più disturbano più distolgono l'attenzione dal problema perché arriva solo il disturbo, o l'idiozia, come versare vernice su Van Gogh o Monet: tanto sono protetti da un vetro, ma chiunque sentendo la notizia si dice: e che c'entra l'arte? Questi sono scemi.

È anche la ragione per cui sono sempre stato contro Greta Thunberg, quali risultati ottiene una che è simpatica come Chucky la bambola assassina? Mi ricordo quando incontrò Donald Trump e lo trafisse con uno sguardo horror che mi fece restare simpatico Trump, e credetemi, ce ne voleva per farmelo stare simpatico. In genere le anime belle ti rispondono: ma poverina, si preoccupa per il futuro del pianeta, è grazie a lei se parliamo del surriscaldamento globale. Che risultati ha ottenuto? Semplicemente di diventare una ragazzina famosa e di ideologizzare un argomento molto complesso, anzi di rendere antipatico lo stesso argomento quanto lo è lei.

Ti danno solo l'idea di essere dei fanatici di una setta, e poi se li senti parlare ti propongono cose da ritorno nelle caverne, non ti fanno vedere il futuro né soluzioni tecnologiche che non siano pale eoliche e pannelli solari che, si è visto, non bastano a niente, e nessuno di noi vuole rinunciare a niente, la modernità ci piace. Almeno si battessero per il nucleare, ma no, anche quello troppo moderno.

Comunque sia, se ci tengono tanto a manifestare per il cambiamento climatico, gli do un suggerimento: anziché bloccare le strade europee, vadano a sdraiarsi sulle strade cinesi, visto che la Cina è al primo posto, 10 miliardi di emissioni CO2 all'anno, e vediamo se gli danno retta o se gli passano sopra con i carri armati.