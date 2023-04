Caro Silvio, ti scrivo...

In questi giorni la notizia che ci tiene col fiato sospeso è il ricovero del nostro amato Silvio Berlusconi al San Raffaele, dove con l'affetto di tutti coloro che gli vogliono bene riuscirà ancora una volta vincitore. Auguri di pronta guarigione al nostro Leone. Alle urne, senza la sua luce, ci sentiremmo smarriti, senza la sua luce.

Giorgio Serafini

Sulla notizia di Berlusconi che sta lottando fra la vita e la morte, sui giornaloni di sinistra sono stati scritti articoli che definire squallidi è un eufemismo. Colpisce tanto l'odio più che gratuito. Anche davanti alla malattia, mi chiedo, anche con la Pasqua alle porte, per loro sarà ancora una Risurrezione dell'odio, e non del Cristianesimo. Ma io, oltre che per Silvio, pregherò anche affinché costoro conquistino una nuova postura.

Massimo Testa

Al contrario di quanto scritto dal direttore Minzolini nel fondo di ieri, credo che l'odio per Berlusconi superi il suo momento di difficoltà. Nel caso tragico dovesse morire, molti lo ricorderanno come un grande statista, ma in fondo godranno della morte di chi nel 1994 scippò la vittoria sicura al Pds.

Luigi Gaggelli

Dopo aver creato Forza Italia, come minimo un Forza Silvio gli è dovuto. Rinnovo i miei migliori auguri e un saluto di incoraggiamento a Silvio Berlusconi. Dopo le tante che ha vinto, supererà anche questa battaglia. Auguri.

rimauro

Forza Presidente! Lei è un uomo dalla tempra eccezionale e non dubito che riuscirà a vincere questa ennesima battaglia. Anche se profondamente ingrata nei suoi confronti, la nostra amata Patria ha veramente necessità della sua grande saggezza ed abilità; mai come in questi bruttissimi tempi può confidare nel «meno male che Silvio c'è». Le nostre preghiere di pronta guarigione sono per lei.

Archibald

Faccio al signor Berlusconi gli auguri. Sei una roccia, tieni duro.

trefebbraio

Premetto che non sono elettore di Forza Italia, ma caro Cavaliere, lei è più forte di un carrarmato. È uno dei pochi politici che amano veramente l'Italia. Quello che ha subito ingiustamente dalla (in)giustizia italiana avrebbe abbattuto un dinosauro. Lei è ancora qui. Molti sarebbero scappati, come qualche suo detrattore che è andato a vivere in Svizzera solo per non pagare le tasse in Italia. La aspettiamo.

Spadino

Per cortesia fate giungere i miei più sinceri e fraterni auguri di pronta guarigione al nostro Presidente Berlusconi. Da parte di un semplice elettore, grato per quanto ha fatto e farà per l'Italia ed i suoi cittadini, tutti.

Paolo A. Tabellini

Tantissimi auguroni, presidente. Un abbraccio forte. Ti vogliamo bene, Forza, Silvio!

Mona

Silvio resta qui... nell'Aldilà non c'è la politica e nemmeno il calcio, ti annoieresti. Salud con affetto.

bobthewolf

Forza Presidente, abbiamo tutti ancora gran bisogno della sua esperienza e della sua saggezza.

Timoty Martin

Lei ha fatto del non mollare mai una regola di vita, quindi anche questa volta non molli! Buon vento.

scirocco

Milioni di italiani sono vicini al presidente sperando in una ripresa veloce e totale. Lo aspettano al Quirinale, il posto che gli spetta di diritto. È l'unico politico che abbiamo sentito vicino contro uno Stato spesso percepito nemico. Ricordiamo il messaggio della scorsa Pasqua con il quale il presidente associava la Pasqua alla fine dell'inverno e del brutto periodo passato. Non resta che girare a Lui gli stessi auguri!

ex Dc

Dai Silvio, niente scherzi mi raccomando! Il meglio deve ancora venire e un leone come te non se lo può perdere.

Lampo 32

Coraggio, Cavaliere! Come lei ha affermato una volta, più problemi arrivano, più aumenta la sua voglia di non arrendersi e di combattere. Una dote preziosa che le invidio. Penso che sarà così anche adesso. Tanti auguri di pronta guarigione.

Betty Tudor

Caro Silvio, mi sono iscritta a Forza Italia giovani negli anni '90, convinta che avrebbe potuto far progredire la nostra bella Italia. C'è ancora bisogno di lei, delle sue idee e della sua capacità in campo internazionale e imprenditoriale; e da brianzola (e juventina) le dico grazie per il nostro Monza. Forza Silvio!

cherry68

Forza Silvio, una fortissima preghiera che ti possa ristabilire al più presto. Hai fatto tantissimo per l'Italia, ora più che mai abbiamo bisogno di te. Che Dio ti aiuti.

Gjango

Auguri Cavaliere. Lei è stato il salvatore dell'Italia. Tenga duro.

Alpicozie

Anche questa volta sarai il Grande Silvio che risolve i problemi e ne uscirà alla grande. In bocca al lupo.

Celcap

Forza Silvio caro, lotta come sei abituato a fare, ti stiamo vicino con affetto e con la preghiera... la Provvidenza e la Mamma ti guardano e ti tutelano!

Laky

Al mio Presidente auguro di rimettersi al più presto e di raccontarci quanto prima le sue storiche barzellette.

olioli

Forza Silvio. Un abbraccio forte a te e a tutte le persone che, in questo momento così delicato, ti sono vicine.

Faltirona1975

Anche dalla terapia intensiva inciti ancora i tuoi con «l'Italia ha bisogno di noi». Sei proprio un grande Presidente, forse uno degli ultimi che pensano prima al benessere della nazione che alla propria salute.

Vadis

Diavolo di un Silvio: anche questa volta ne verrai fuori, alla faccia di chi ti vuole male.

Vince50_19

Forza Berlusconi, sei uno dei pochi ultimi grandi della politica italiana, forse l'unico che - se non fosse stato avversato in ogni modo - sarebbe stato capace di risollevare l'economia del Paese.

Pardinant

Forza, Berlusca! Vedi di deludere ancora una volta la brutta gente! In bocca al lupo per la ripresa.

Streghetta

Presidente, vecchio leone, guarisca al più presto, preghiamo per lei.

emigratoinfelix

Indistruttibile, auguriamoci che lo resti!

Rokbat

Forza Silvio, guarisci!

Titina

Invincibile condottiero.

sempreverde

Forza grande Silvio, siamo tutti con te. Tanti, tantissimi auguri di pronta guarigione.

marco.aliaslosciccos

Infiniti auguri. Presidente Berlusconi, lei deve rimettersi presto, lei è una forza per l'Italia.

Mara Del Conte

Hai resistito agli accidenti che dal '93 ti hanno mandato i sinistrati, e ai latrati dei loro cani da guardia, i pastori milanesi, ce la farai anche stavolta.

steluc

Grande Silvio mi hai inorgoglito e mi hai dato fiducia per rinnovare una politica che era contro gli italiani e a favore dei loro portafogli. Non arrenderti!

Patty

Hai tentato con i denti di rendere l'Italia un Paese moderno ed efficiente e di farla protagonista sulla scena mondiale. Ci stavi riuscendo e per questo hai suscitato l'invidia mortale della sinistra e dei magistrati scansafatiche e politicizzati. Auguri Presidente, con affetto. Non posso regalarle anni e salute, perché ho 77 anni, ma lo farei volentieri. Mi consenta un abbraccio.

Alberto Arcangeli

Un grande uomo politico, uno dei pochissimi in Italia, ed un grande italiano.

Gpie

Caro Cav, «Sorprendici ancora»!

Pettir45

Auguro sinceramente a Silvio di vivere fino a cent'anni.

Caren

La leggeremo nei libri di storia, mentre altri, soprattutto i suoi persecutori e denigratori, cadranno nell'oblio assoluto. Ha fatto parte della migliore immagine dell'Italia. Auguri.

Ugu41

Forza Silvio faro liberale democratico e sociale! Forza Silvio, Forza Italia! Abbasso i fratellini cognatini e gli irriconoscenti.

Phathose

Presidente, la vita e la malattia sanno essere dure, ma lei ha dimostrato di essere più forte di tutto.

Franco