"Cartelle, rinvio a fine '21. Dpcm sul Superbonus"

Dopo la presentazione del Piano economico azzurro, l'attenzione di Forza Italia rimane concentrata sul Dl Sostegno. Rinvio del pagamento delle cartelle alla fine del 2021, risarcimenti più cospicui e rapidi alle imprese, attenzione all'occupazione femminile e all'ambiente, con lo sblocco del Superbonus al 110% per gli interventi antisismici e di efficientamento energetico, che comportano anche assunzioni a tempo determinato nei Comuni per gestire le pratiche. Lo sblocco degli sfratti per tutelare anche i proprietari con inquilini morosi, soprattutto quando il loro sostentamento dipende dall'affitto.

Sono le principali proposte ribadite dal partito di Berlusconi in attesa che il decreto arrivi in Parlamento. Il coordinatore azzurro, Antonio Tajani, è parzialmente soddisfatto dalle anticipazioni e ricorda il Piano economico di Fi: «Si va nella giusta direzione per la parte fiscale, ma Forza Italia chiede il rinvio delle cartelle fino alla fine del 2021. Non è soddisfacente la parte dei risarcimenti alle imprese». Temi su cui insiste Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo azzurro al Senato: «Le attività che non lavorano e non incassano non possono avere anche il fardello di dover saldare i propri debiti con lo Stato proprio adesso».

La Lega, il cui esponente Giancarlo Giorgetti è ministro dello Sviluppo economico, propone «un criterio di idoneità basato sul fatturato annuale» e di «estendere gli indennizzi ad aziende che fatturino oltre 5 milioni». Il tema del Superbonus al 110% al palo, quando invece garantirebbe nuovi posti di lavoro e rimetterebbe in movimento molte imprese e lavoratori autonomi, è approfondito in un'interrogazione di Sestino Giacomoni al Mise.

Nel testo si ricorda come non sia ancora stato adottato il Dpcm con le indicazioni operative ai Comuni che intendano potenziare gli uffici con assunzioni per erogare i servizi: «Sarebbe un esempio di sinergia tra il lavoro dei nostri rappresentanti sul territorio e il governo».

Si concentra su «un intervento sugli affitti» Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Fi: «Chiediamo lo stop al blocco degli sfratti per gli inquilini inadempienti già prima della pandemia. Bisogna infatti tutelare, oltre che i morosi causa Covid, anche i locatari vittime di abusi, per i quali a volte l'affitto è l'unica fonte di entrata».