"Sapeva da un anno ma tacque". Casaleggio accusa Conte sul caso Venezuela

A pochi giorni dalle elezioni politiche arriva un durissimo affondo da parte di Davide Casaleggio sul cosiddetto caso Venezuela che coinvolse il padre Gianroberto. Il presidente dell'Associazione Rousseau è intervenuto attraverso un video su Facebook e, tra le altre cose, ha puntato il dito contro Giuseppe Conte. " Aveva questo documento da oltre un anno, non disse nulla. Fece finta di nulla ", è l'accusa. Il dubbio è che dietro quel caso ci fosse l'intenzione di cambiare il corso del Movimento 5 Stelle.

L'accusa di Casaleggio

Casaleggio ha parlato di un " fatto grave " che si sarebbe verificato nel corso di questa legislatura, dunque dal 2018 a oggi. Il figlio del co-fondatore del M5S - dopo analisi e ricerche - si è fatto un'idea su quanto avvenuto, rendendo noti quelli che sarebbero gli attori coinvolti nella vicenda: " Anche i servizi segreti italiani, anche persone nel governo italiano sono state coinvolte in questa vicenda. Speravo che la giustizia avesse già fatto il suo corso per la fine di questa legislatura, ma così non è stato ".

Ecco perché Casaleggio ha ritenuto necessario fornire pubblicamente alcune informazioni a riguardo. Chi era a conoscenza di quel documento prima che arrivasse nelle mani del giornalista spagnolo? In tal senso l'accusa del presidente dell'Associazione Rousseau è forte: " Era custodito in un cassetto del governo italiano già da un anno. Tra l'altro prima della pubblicazione, il 27 di aprile del 2019 i servizi segreti italiani con in mano questo documento vanno da Giuseppe Conte vista la gravità del fatto denunciato dal documento e lo sottopongono per una sua valutazione. Quello che è stato fatto? Nulla ".

L'atteggiamento di Conte

Casaleggio ha denunciato una mancata indagine su un fatto che effettivamente poteva avere dei risvolti molto gravi. E in tal senso ha tirato in ballo l'allora presidente del Consiglio: " Non fece nulla. Non fece nulla neanche nell'altro senso. Se pensava che questo documento fosse falso, era una chiara calunnia ". Gli ha rimproverato inoltre di non aver agito neanche quando i giornali parlarono di quel documento.

" Tutti i giornali italiani ne hanno parlato e Conte aspettò ben due giorni per fare la sua dichiarazione in cui sostanzialmente faceva finta di non saperne nulla e disse che non c'era niente da chiarire, e che avevano già smentito altri ", ha tuonato Casaleggio contro l'avvocato.