Casini in ospedale per Covid: non vota la fiducia al governo

Proprio il giorno della fiducia al governo al Senato e del discorso del Presidente del Consiglio Mario Draghi, tra i banchi dell'Aula è assente Pier Ferdinando Casini, uno dei grandi sostenitori del nuovo premier. Il motivo è la sua positività al Covid che lo ha portato, lo scorso venerdì, al ricovero all'ospedale Spallanzani di Roma. Nonostante non potrà votare la fiducia, di certo non mancherà il suo appoggio all'esecutivo.

"L'erba cattiva non muore mai" assicura il leader del gruppo parlamentare Centristi per l'Europa, sdrammatizzando riguardo le sue condizioni di salute. A fargli dubitare della sua possibile positività sono stati una "tosse fastidiosa" ed un "malessere subdolo". Molto probabile che a farlo ammalare sia stata la figlia, positiva da prima di lui. Condizioni di salute però che, nonostante il ricovero all'ospedale romano, sembrano, per lo meno da ciò che ripete anche lo stesso Casini, siano stabili e non messe in serio pericolo: "La voce è solida e la mente è lucida".

Resta così, inevitabilmente, vuoto il banco in Aula del senatore Casini ma il suo non voto non mette a rischio l'esistenza del nuovo governo essendo Fratelli d'Italia l'unica forza politica all'opposizione. Non manca, inoltre, la vicinanza da parte dei colleghi. Infatti, la Presidente del Senato Elisabetta Casellati, prima di lasciare la parola a Mario Draghi, ci ha tenuto ad augurargli, a nome di tutti i presenti, una buona ripresa: "Interpretando il sentimento di tutti i senatori, vorrei augurare a Pier Ferdinando Casini una pronta guarigione, visto che oggi non può partecipare ai lavori perchè è in ospedale". Parole immediatamente seguite da un lungo applauso di tutta l'Aula.

Il senatore Pier Ferdinando Casini, che ha seguito i lavori di Palazzo Madama dall'ospedale, ci ha tenuto a rispondere immediatamente sulla sua pagina Facebook. "Ringrazio la Presidente Elisabetta Casellati ed i colleghi: a loro e al governo del prof. Draghi, buon lavoro!" sono state le sue parole. Post sotto al quale non sono mancati commenti con attestati di stima e auguri di pronta guarigione.