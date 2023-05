Caso Hamas, Ascari replica ma il centrodestra incalza: "Una macchia da chiarire"

«Una macchia vergognosa per il nostro Paese», «grave», «triste», «preoccupante e meritevole di totale deplorazione». Non è passata inosservata la partecipazione a Malmo, a un controverso evento filo palestinese, di Stefania Ascari (foto) deputata 5 Stelle impegnata in tema Medio Oriente su posizioni critiche se non ostili a Israele, unica democrazia della regione. Il Giornale ne ha dato notizia ieri e in Svezia se ne è parlato parecchio. La kermesse infatti è stata organizzata da una Conferenza di palestinesi ritenuta vicina alle posizioni di Hamas, l'organizzazione palestinese classificata come terroristica dall'Ue. «Purtroppo non sorprende la notizia - ha commentato Maurizio Gasparri (Fi), vicepresidente del Senato - I grillini hanno spesso avuto posizioni ambigue sulla questione. Questa sarebbe l'ennesima presa di posizione molto grave e preoccupante». «Si possono avere le opinioni più diverse sulla politica di Israele e sui conflitti nel vicino Oriente - ha detto un altro azzurro, Andrea Orsini, vicepresidente della delegazione italiana all'assemblea Nato - dimenticare che Hamas è un'organizzazione terroristica e Israele un Paese democratico, amico e alleato dell'Italia, non è soltanto un errore politico o una sgrammaticatura istituzionale, è una copertura politica a un gruppo criminale e razzista che ha per obbiettivo statutario sterminare il popolo ebraico». E Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista: «È una macchia vergognosa per il nostro Paese - ha detto - La deputata dovrebbe scusarsi pubblicamente per una scelta sconsiderata e valutare con molta più attenzione gli incontri pubblici e i meeting ai quali partecipa». «Il tutto assume profili ancor più inquietanti - ha osservato Ylenia Lucaselli di Fdi - considerando che il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, ha avuto per oltre tre anni responsabilità di guidare governi. Da lui ci si attenderebbe una parola chiara e definitiva di fronte alla inaccettabile iniziativa di una parlamentare del suo partito». «Mi pare molto grave» ha dichiarato anche Ivan Scalfarotto (Iv).

E Ascari in serata ha risposto: «Non era un convegno pro Hamas - sostiene la deputata grillina - ma a favore di tutti i segmenti del popolo palestinese. La verità è che la questione palestinese non interessa a nessuno e se qualcuno cerca di riportarla all'ordine del giorno, è preso di mira». «Non accetto lezioni sui diritti umani - dice - da chi non è nella posizione di impartirle».