La Spagna svolta a destra: in Castiglia Vox al governo coi popolari

A pochi minuti dall’insediamento della nuova assemblea, è arrivato l’accordo tra il Partito popolare e il partito di estrema destra Vox per guidare la regione della Castiglia e León. Si tratta di un’intesa storica: per la prima volta il movimento guidato da Santiago Abascal entra a fare parte del governo di una istituzione pubblica. E la sinistra va su tutte le furie.

Alle elezioni regionali del 13 febbraio scorso il Pp ha raccolto il 31,4% (31 seggi), senza raggiungere la maggioranza assoluta. Necessario, dunque, un accordo con Vox per poter fermare un nuovo governo: il partito di estrema destra ha ottenuto il 17,6% (13 seggi), triplicando i consensi delle elezioni del 2019. Al termine di una lunga trattativa, i due partiti hanno raggiunto un patto di legislatura per garantire alla regione della Castiglia e León "un governo stabile" e "rispettoso dell'ordine costituzionale" .

Terza forza nel Parlamento nazionale in Spagna, Vox ha ottenuto la presidenza del Parlamento regionale: eletto il deputato Carlos Pollán. Ma non solo: secondo i media iberici, il movimento di Abascal si è assicurato la vicepresidenza della giunta e tre dei dieci assessori previsti. “È un accordo di buon senso” , il commento soddisfatto del candidato Juan García-Gallardo.

L’intesa tra Pp e Vox in Castiglia apre un nuovo capitolo della politica spagnola e non mancano le polemiche. Netta l’analisi di Donald Tusk: il capo del Partito popolare europeo ha accusato il Pp di capitolazione nei confronti di Vox. “Spero si tratti solo di un incidente e non di una tendenza nella politica spagnola” , il giudizio dell’ex numero uno del Consiglio europeo.