Il Cav vede la Meloni. La Russa: "Un incontro risolutivo"

Silvio Berlusconi è arrivato nella sede di Fratelli d'Italia per incontrare Giorgia Meloni. L'intenzione è quella di risolvere la prima incomprensione, serrare le fila del centrodestra e muoversi uniti per formare il nuovo governo. I leader di Forza Italia e di FdI in questo momento sono seduti attorno al tavolo. La volontà comune è di fare presto e di essere compatti in vista della nascita del prossimo esecutivo. Mostra ottimismo Ignazio La Russa, presidente del Senato: " Auspico che sia un incontro risolutivo, ne sono convinto ".

I contatti tra i leader

Nella giornata di ieri ci sono stati diversi contatti telefonici tra Meloni e Berlusconi, che hanno trovato piena convergenza nel mettere da parte le tensioni e nel lavorare insieme per il nuovo governo in tempi rapidi. D'altronde da parte di Forza Italia nessuno ha lavorato per una crisi nel centrodestra, così come la leader di FdI si è mostrata disponibile al dialogo per non rompere l'unità della coalizione.

Il centrodestra si muove unito

Nel fine settimana è stato notevole il lavoro dei pontieri in campo, che di fatto non hanno interrotto quel filo del dialogo necessario per evitare strappi e brutte sorprese. Il ragionamento unanime dei partiti del centrodestra è sempre stato lo stesso, anche negli ultimi giorni: superare le lievi sfumature e non tradire il mandato degli elettori che hanno premiato la coalizione. Insomma, confermarsi pronti per prendere il timone dell'Italia.