"Il Cav nel governo? Non è più un tabù". L'apertura di Prodi apre il dibattito

"Non è certo un tabù l’ingresso di Silvio Berlusconi e Forza Italia in maggioranza. La vecchiaia porta saggezza..." . A dirlo, ieri, è stato Romano Prodi. Un’uscita a sorpresa e spiazzante quella del padre fondatore del Partito Democratico, che ha aperto all’ingresso degli azzurri del Cavaliere nella compagine di governo. E ha aperto anche il dibattito.

Chi lo avrebbe mai detto che il Professore, avversario per due volte di Berlusconi – alle elezioni del 1996 e del 2006 – avrebbe fornito tale assist al suo storico rivale politico? L’apertura è stata salutata con piacere da Forza Italia, che si è espressa con il portavoce a Montecitorio e Palazzo Madama Giorgio Mulè.

L’azzurro, infatti, ha così commentato le parole del Professore arrivate a Bologna in occasione di Repubblica delle Idee: "È come la folgorazione di San Paolo sulla via di Damasco. C'erano già state parole significative da parte di Pier Luigi Bersani, di Fausto Bertinotti. Quello di Prodi è un atto di serietà, di coraggio politico. Un modo per rimettere insieme i tasselli della storia, forse un primo vagito di pacificazione politica. Qualcuno dirà che Prodi parla così perché punta al Quirinale, ma io non lo credo assolutamente" .

Rimanendo in casa forzista, alle parole di Mulè si sono sommate quelle di Mara Carfagna, ospite di In Onda su La7: "Anche nel caso di Prodi la vecchiaia porta saggezza, visto che nel 2006 rifiutò una collaborazione con Forza Italia e Berlusconi, dopo aver vinto le elezioni di appena 24mila voti..." .

Nel centrodestra si è poi levata la voce del segretario della Lega Matteo Salvini, che ospite a Radio anch’io su Rai Radio 1, smentito la possibilità che Silvio Berlusconi possa entrare nel governo, bollandola come "non notizia". Queste le parole del capo politico del Carroccio: "È una non notizia, Berlusconi l'ho sentito ieri e non ha nessuna intenzione di entrare al governo. Prodi può sognare quello che desidera ma commentare le non notizie credo sia perdere tempo" .