Il Cav si congratula con la Meloni: "Complimenti, da FI contributo decisivo"

" Congratulazioni al nuovo presidente del Consiglio Giorgia Meloni e ai ministri. Buon lavoro a tutti ". Così Silvio Berlusconi rivolge i propri complimenti al nuovo premier, che domani mattina alle ore 10 giurerà insieme alla squadra dei ministri. Il leader di Forza Italia ha assicurato che da parte del partito azzurro avrà tutta la collaborazione necessaria, apportando " un contributo decisivo e qualificato ".

Congratulazioni al nuovo Presidente del Consiglio @GiorgiaMeloni e ai Ministri. Buon lavoro a tutti.

Noi di @forza_italia daremo un contributo decisivo e qualificato: possiamo finalmente affrontare i problemi degli italiani e far ripartire il Paese. pic.twitter.com/FNTXzT2raG — Silvio Berlusconi (@berlusconi) October 21, 2022

Il messaggio pubblicato dal Cav sui social si è concluso con una certezza chiara: " Possiamo finalmente affrontare i problemi degli italiani e far ripartire il Paese ". Gli ha fatto eco Matteo Salvini, che ha affidato al proprio profilo Twitter una breve considerazione: " Grazie. Da domani al lavoro, per l'Italia e per gli Italiani ".

Ronzulli: "Complimenti, prima premier donna"

Anche Licia Ronzulli ha voluto congratularsi con Giorgia Meloni, facendo notare che la velocità con cui il governo è nato testimonia alla perfezione " la determinazione con la quale il centrodestra intende affrontare la responsabilità di guidare l'Italia ". La capogruppo di Forza Italia al Senato ha poi fatto il proprio in bocca al lupo " al primo presidente del Consiglio donna ", oltre che ai ministri azzurri come Annamaria Bernini, Maria Elisabetta Alberti Casellati, Gilberto Pichetto Fratin, Antonio Tajani e Paolo Zangrillo.

Calenda: "Auguriamo un successo per l'Italia"

Non sono tardate ad arrivare le reazioni anche da personalità politiche posizionate su fronti opposti a Giorgia Meloni. Carlo Calenda, leader di Azione, ha ricordato che il Terzo Polo sarà all'opposizione del governo ma non ha fatto mancare riconoscimenti alla numero uno di FdI: " Auguri a Giorgia Meloni. Avere una presidente del Consiglio donna che si è battuta con coraggio per arrivare a Palazzo Chigi con le sue sole forze è comunque un grande cambiamento per l'Italia. Le auguriamo di avere successo per l'Italia ".