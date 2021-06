Berlusconi tifa Azzurri: "Forza Italia". E Salvini canta in macchina

Gli Europei di calcio si sono aperti a Roma, nella splendida cornice dello stadio Olimpico, in un trionfo di fuochi d'artificio sulle note del Nessun dorma cantato da Andrea Bocelli. Con un anno di ritardo a causa della pandemia l'Europa prova a tornare alla normalità con il calcio e l'Italia è in prima linea. La sfida tra l'Italia e la Turchia ha aperto il campionato e sono tanti i tifosi d'eccellenza del mondo politico che oggi hanno voluto fare un particolare in bocca al lupo alla nostra nazionale. Tra tutti, Silvio Berlusconi ha voluto incoraggiare gli Azzurri all'esordio con un post pubblicato sui suoi profili social. Ma anche Matteo Salvini, Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Matteo Renzi e tanti altri si sono uniti al coro per tifare la nazionale. Istituzionale il messaggio di Mario Draghi.

" Siamo tutti con voi ", ha scritto Silvio Berlusconi, aggiungendo poi " Forza, ragazzi ". Un'immagine autografato dallo stesso Cavaliere, che poi nella didascalia ha aggiunto: " Forza Italia ". Un incoraggiamento alla nazionale ma anche al Paese, che anche grazie al calcio cerca di ripartire per risollevarsi dopo la pandemia. Gli undici in campo con la maglia azzurra hanno sulle spalle il peso di una nazione che si aggrappa anche a loro per tornare a correre.

Un messaggio di sostegno è arrivato anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi: " Vicino nella passione di milioni di italiani per la nostra Nazionale, tutto il mio sostegno alle maglie azzurre guidate dal ct Roberto Mancini per gli Europei di calcio che avranno inizio stasera ".

Matteo Salvini ha scelto un modo meno istituzionale ma non meno efficace per sostenere gli Azzurri al loro esordio e si è fatto riprendere mentre, alla guida della sua auto, intona l'indimenticata Notti magiche, l'inno ufficiale dei mondiali 1990 che si sono svolti in Italia. "Pronti per stasera?", ha chiesto il leader leghista nella didascalia del suo video che ha raccolto un gran numero di commenti.