Un attore hard arrestato in Egitto

Lo hanno fermato appena atterrato all'aeroporto del Cairo, in Egitto. Veniva dall'Italia, con la madre e la moglie, come era capitato tante altre volte. Ma lo scorso 9 novembre, dopo essere stato a lungo trattenuto dalle autorità per i controlli di routine, è stato arrestato senza un apparente motivo e si trova nel carcere di Alessandria d'Egitto in condizioni terribili. Il caso di Sherif Elanain, divo dell'hard italo-egiziano di 44 anni residente a Terni, è seguito con attenzione dal ministero degli Esteri. È in atto una corsa contro il tempo affinché non si ripeta mai più quello che è capitato a Giulio Regeni.

È possibile che l'arresto sia collegato al lavoro dell'uomo, forse per alcuni contenuti pubblicati su Facebook. È stata la porno attrice di origini salernitate Mary Rider, due giorni fa, ad ipotizzare che l'arresto di Elanain sia legato alla sua attività nel mondo dell'hard con il nome d'arte di Sheri Taliani. La madre dell'uomo, da Foligno dove vive, sta disperatamente cercando di mettersi in contatto con il figlio senza riuscirci. L'avvocato Alessandro Russo ha saputo da alcune fonti che non conosce direttamente che le condizioni in cui viene tenuto sono «inumane»: «Non lo fanno dormire, lo tengono in piedi, si può stendere solo mezz'ora su una branda, ma poi deve lasciare il posto agli altri detenuti. La mamma è riuscita a vederlo solo una volta per un paio di minuti e, da quanto mi ha raccontato, lui le ha detto che sta sempre in piedi perché per sedersi deve pagare. La signora ha anche tentato di portargli generi di conforto, vestiario e altro, ma non gli è stato mai consegnato nulla, forse una volta un panino».

La donna ha già incontrato il console italiano in Egitto, che ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare quanto prima una visita consolare in carcere. «L'ambasciata italiana al Cairo, in stretto contatto con la Farnesina, sta seguendo con la massima attenzione il caso del cittadino italiano Elanain Sharif», ha assicurato il ministro degli Esteri Antonio Tajani.