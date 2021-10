Trieste, Dipiazza verso la riconferma. Ma deve passare dal ballottaggio

I cittadini di Trieste torneranno al seggio tra due settimane per decidere chi sarà il loro nuovo sindaco. Nel primo turno, il candidato del centrodestra - e sindaco uscente - Roberto Dipiazza ha ottenuto, secondo le prime proiezioni, il 45%. Dipiazza è già stato sindaco del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia tra il 2001 e il 2011.

Il candidato del centrosinistra Francesco Russo è fermo al 34,4%. Terzo posto a sorpresa per Riccardo Laterza: il candidato civico ha raggiunto il 7,91%. Non pervenuto il M5S, che con la candidata Alessandra Richetti ha superato appena il 3% (3,1%). I grillini sono stati superati anche dalla lista no Vax del Movimento 3V (Vaccini Vogliamo Verità) che candidava Ugo Rossi e ha raccolto il 4,2% dei consensi. Il dato dei pentastellati è nero, specie se se si pensa che nel 2016 avevano ottenuto 19% dei voti.

Il dato definitivo sull'affluenza è in leggero calo rispetto alle elezioni di cinque anni fa. Nel 2016 andarono al seggio il 47,43% dei triestini, questa volta l'affluenza è stata del 46%. Già nel 2016 Dipiazza era stato eletto al ballottaggio, dove aveva ottenuto il 52% dei voti. Al primo turno aveva raccolto il 40% dei consensi, dunque in questo quinquennio il consenso verso il sindaco di centrodestra è cresciuto di ben cinque punti.