Tegola per i proprietari: scatta la beffa Imu

Si torna a parlare del blocco degli sfratti, una misura varata da Giuseppe Conte e tuttora in auge. Lo scopo del provvedimento era quello di dare respiro alle famiglie ed alle imprese in crisi a causa della pandemia, ma in realtà il blocco alle esecuzioni di sfratto ha provocato più di qualche problema, ed in molti non hanno mancato di evidenziarne tutti i difetti e le contraddizioni. Fra poco, inoltre, arriverà la prima rata dell'Imu per tutti i proprietari degli immobili, e la Lega sta cercando di lavorare ad un emendamento che permetta di esentarli dal pagamento, dato che da mesi e mesi non percepiscono neppure un'entrata.

L'allarme di Confedilizia

Proprio ieri Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, ha voluto riportare l'attenzione sul problema. "Tra 20 giorni dovrà essere pagata la prima rata dell'Imu, la patrimoniale sugli immobili. Se Governo e Parlamento non interverranno, sarà dovuta persino dai proprietari ai quali l'immobile è stato requisito - attraverso il blocco sfratti - da 15 mesi. Semplicemente vergognoso" , ha commentato su Twitter il presidente, che da tempo si batte contro la misura voluta da Giuseppe Conte, schierandosi in difesa dei proprietari degli immobili.

La proposta della Lega

Non si è fatta attendere la replica del Carroccio, da sempre ostile alla manovra di Giuseppi. Sulla questione è intervenuto il deputato leghista Matteo Luigi Bianchi, che sulle proprie pagine social ha dichiarato: "Il gruppo @LegaCamera -come promesso- sta lavorando ad una concreta proposta emendativa al DL Sostegni-Bis, che consenta di esentare dal pagamento Imu 2021 coloro che, a causa del blocco dei rilasci, non possono ancora godere del proprio immobile. Per noi questo è buonsenso!”.

Le parole di Gasparri

A favore dei proprietari colpiti dal blocco degli sfratti anche il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “ Se si bloccano gli sfratti bisogna bloccare anche il pagamento Imu per quei proprietari che non percepiscono il canone d'affitto e non possono tornare in possesso del proprio immobile ”, ha dichiarato il rappresentante di FI. “ Forza Italia sarà in prima linea per evitare una tassa che sarebbe profondamente ingiusta ”.

Fratelli d'Italia prepara un'interrogazione urgente