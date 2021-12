"Intesa e sintonia". A Villa Grande il vertice del centrodestra

Si è tenuto oggi a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi, il vertice prenatalizio del centrodestra. Nell'abitazione sull'Appia Antica, dove per un periodo ha vissuto anche Franco Zeffirelli, sono arrivati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, ma anche Ignazio La Russa, Lorenzo Cesa, Giovanni Toti e Maurizio Lupi. Un pranzo che è stata l'occasione per un vertice durante il quale discutere le prossime mosse del centrodestra, a partire dalle elezioni del presidente della Repubblica.

Menu semplice ma raffinato per i commensali di Villa Grande, a base di ravioli burro e salvia con pomodori freschi, tagliata di filetto di manzo, flan di cavolfiore e carciofi. A chiudere un grande classico: i babà. " Oggi mi sono occupato di cosa farà Draghi sul Covid, al momento mi sembra più urgente. Poi ci occupiamo anche di Draghi al Quirinale ", ha detto Giovanni Toti arrivando a Villa Grande.

Al termine del pranzo è stato diramato un comunicato stampa congiunto in cui si è specificato che " si sono riuniti oggi a Roma i leader dei partiti e dei movimenti politici del centrodestra, per discutere della situazione politica, alla luce della complessa situazione economica e sanitaria ". Nel corso del vertice è stata confermata " l'intesa e la sintonia di una coalizione che oggi governa con ottimi risultati la maggioranza delle regioni italiane e che aspira a tornare al governo del Paese, sulla base di valori comuni e di un programma condiviso, per unire e non per dividere, per far crescere l'Italia nella libertà, nel benessere, nella sicurezza, nelle garanzie, nell'attenzione verso i più deboli ".