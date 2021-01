La chiamata all'ultimo minuto: cosa si sono detti Conte e Renzi

Oggi Matteo Renzi è salito al Quirinale per le consultazioni con Sergio Mattarella. Il leader di Italia viva è stato a colloquio con il presidente della Repubblica per oltre un'ora e successivmente si è fermato a lungo a parlare con i giornalisti. Tra le dichiarazioni di Renzi che hanno maggiormente attirato l'attenzione c'è stata la rivelazione di una telefonata che sarebbe intercorsa tra il leader di Italia viva e il presidente del Consiglio dimissionario Giuseppe Conte.

La domanda che in tanti si sono fatti è stata a lungo una: chi ha chiamato chi? Per molti la risposta a questa domanda potrebbe sciogliere il nodo della crisi. Nei minuti successivi è stato reso noto che ad alzare la cornetta è stato Giuseppe Conte, poco prima che Matteo Renzi salisse al Quirinale. Una chiamata che pare abbia avuto toni accesi e che Matteo Renzi pare aspettasse da ormai diverse settimane.

Il Corriere della sera riferisce che la telefonata ha avuto una durata piuttosto estesa, circa 30 minuti durante i quali Matteo Renzi e Giuseppe Conte si scono confrontati quasi a viso aperto, con toni accesi, in merito alla crisi. Per molti si sarebbe trattato di una telefonata strategica per Giuseppe Conte, per capire le intenzioni di Matteo Renzi. Nessuna diplomazia tra i due, soprattutto da parte di Matteo Renzi, che ha rinfacciato al presidente del Consiglio dimissionario " la scandalosa ricerca di singoli parlamentari per sostituire quelli di Italia viva ". La ricerca dei responsabili da parte dell'esecutivo per continuare ad avere la maggioranza al Senato, invece di cercare un confronto con Iv, non è stata ancora digerita da Matteo Renzi, che non ha perso occasione per ribattere su questo punto.

La possibilità che ci sia un Conte Ter è ora drasticamente diminuita, lo stesso Renzi da Mattarella ha negato il suo appoggio a questa possibilità. Eppure, ora filtra un barlume di speranza più luminoso per Giuseppe Conte e sono proprio gli esponenti di Italia viva a tenerlo acceso, proprio alla luce di quella conversazione. "La telefonata è stata utile, per Conte...", dicono da Italia viva.