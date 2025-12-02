"Chi bistratta il simbolo del Natale tradisce sé e le proprie radici"

Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia e Sanremo, difende la tradizione cristiano-cattolica e occidentale del presepe natalizio.

Monsignore, il presepe è ancora attuale?

"Attuale almeno su tre livelli. Per i credenti è contemplazione del mistero della salvezza. Poi c'è un livello culturale: dal tempo di San Francesco il presepe è una tradizione italiana che ha dato vita a storia, arte e identità. Infine è la chiave di lettura di una festa che sta sul calendario: Natale significa che qualcuno è nato. Che Gesù sia nato è un dato storico. Celebrare questo non è opinione, è buon senso".

Però ci sono amministrazioni, come a Genova, che lo cancellano.

"Bistrattare un simbolo significa andare contro le proprie radici e contro se stessi".

E chi modifica il presepe in chiave ideologica? A Bruxelles, nella Gran Place, hanno oscurato i volti di Gesù e Maria.

"Oscurarlo è un atto assurdo dal punto di vista umano, oltre che teologico. È un tentativo maldestro di piegare un mistero alle logiche del momento. Il presepe non va corretto: va contemplato, custodito e trasmesso".

Ma può essere ritenuto problematico fare il presepe in un'amministrazione pubblica?

"No. Non fare il presepe è una scelta; farlo non viola nulla e non offende nessuno. Viviamo in un contesto sociale e culturale segnato dalla tradizione cristiana: ha senso che il presepe sia presente. Un'amministrazione che lo espone trasmette alle nuove generazioni il contenuto del Natale, che è parte della storia del Paese".

Perché lei dice "no" ai presepi orientati alla causa Lgbtq?

"È un accostamento estraneo al mistero del Natale e non aiuta a comprendere la verità dell'incarnazione. La natività non è un simbolo da usare per cause ideologiche".

Però i presepi filo Lgbt sono sempre di più. Cosa direbbe a chi modifica il presepe in questa chiave?

"A chi lo stravolge in senso ideologico o lo aggiorna secondo mode del momento risponderei con le parole di Papa Francesco: Il gender è un'aberrazione della mente umana".

È possibile accostare il presepe a temi attuali? Per esempio, l'immigrazione.

"Sì, se c'è rispetto.

Avvicinare la nascita di Gesù a una situazione attuale può aiutare a capire che celebriamo l'incarnazione del figlio di Dio nella storia dell'uomo. Ma non tutto è accostabile. Alcune scelte rischiano di diventare dissacranti o fuorvianti".