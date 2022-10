"Chi si accoppia con tali personaggi...". L'attacco choc della giornalista del Fatto alla moglie di Fontana

La sconfitta delle elezioni e il conseguente, e legittimo, potere della coalizione vincitrice alle urne di scegliere i presidenti delle due Camere dal parlamento ha fatto sbandare ben più di uno. A subire maggiormente l'urto decisionale della vittoria del centrodestra sono stati i sostenitori esterni del Pd e del M5s, giornalisti e opinionisti, che da settimane sembrano aver perso la cognizione di ciò che è la democrazia, lasciandosi andare a commenti discutibili sul centrodestra e sui suoi componenti. L'ultima in ordine di tempo è stata Elisabetta Ambrosi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che non si è limitata a mettere nel suo mirino il neo-eletto presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ma ha incomprensibilmente attaccato anche sua moglie, che non ha legami con la politica. In più ha pubblicato una foto in cui il presidente della Camera, oltre che con sua moglie, è con la loro bimba. E questo è il femminismo di sinistra...

" Ammetto. Non dico più, ma come Fontana, disprezzo anche la moglie. Chi si accoppia a tali personaggi come minimo è connivente. Poi forse, magari, è povera, non può separarsi bla bla. Resta la disistima ", ha scritto la giornalista, in un post che è stato preso d'assalto dagli utenti dei social. Forse, Elisabetta Ambrosi non pensava di scatenare un simile nugolo di commenti visto e considerato che i suoi post precedenti vengono presi in considerazione da una manciata di persone e non raggiungono spesso i 10 like. Ma stavolta, come si dice a Roma, il suo post "ha fatto il botto". Ha iniziato a girare nelle bacheche, condiviso di profilo in profilo anche perché messo online in modalità pubblica, e ha raggiunto migliaia di persone che le hanno fatto notare, in maniera elegante o meno, che aveva scritto qualcosa di contestabile.