Dal piano per la fase 2 a ministro per innovazione tecnologica: chi è Vittorio Colao

Nella squadra di Mario Draghi trova posto anche Vittorio Colao, supermanager designato da Conte lo scorso aprile per guidare la task force per la cosiddetta "Fase 2" e che da ministro si occuperà di Innovazione tecnologica e transizione digitale. L'ex amministratore delegato di Vodafone dal 2008 al 2018 è nato a Brescia nel 1961. Colao si è laureato all'Università Bocconi di Milano e ha conseguito un master in Business administration a Harvard, lavorando successivamente per banche d'affari come Morgan Stanley e per la società di consulenza McKinsey, occupandosi per larga parte della sua carriera di media e telecomunicazioni. Prima di approdare a Vodafone, è stato Ceo di Omnitel, compagnia telefonica poi acquisita da Vodafone. Nel 1999, ricorda l'agenzia stampa Adnkronos, è arrivata la nomina di ad in Vodafone Italia, prima della scalata alla guida della divisione europea e, infine, di tutto il gruppo. Tra il 2004 e il 2006 lascia Vodafone per diventare amministratore delegato di Rcs MediaGroup. Poi il ritorno a Vodafone, ricoprendo la carica di ad che ha lasciato nel 2018 lasciando il posto a Nick Read. Nel 2014 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano la nomina a Cavaliere del Lavoro.

Come scrive il Corriere della Sera, dopo l’addio a Vodafone, Colao è rimasto a vivere a Londra con la famiglia. Attualmente è senior advisor del fondo di private equity americano General Atlantic. Grande sportivo e salutista (pratica bicicletta e windsurf e non beve alcool), Colao è un sostenitore della carriera delle donne sul posto di lavoro e dello smart working, che ha introdotto a Vodafone quando era a Londra.

Dalla task force di Conte a ministro con Draghi

Dopo mesi passati nell'ombra, Colao quindi potrà provare a fare quello che non ha potuto portare avanti con la task force. All'inizio di gennaio, aveva dichiarato a Il Foglio: " Potevamo accelerare i tempi, essendo partiti quest’estate, certo. Ma è presto per dare giudizi visto che il lavoro, quello del Recovery, ancora non è stato concluso ". " Di sicuro – ha aggiunto l'ex ad di Vodafone - al di là di telefonate con i vari ministri, chiacchiere informali, non c’è stato un follow-up ufficiale tra la nostra commissione e il governo ". Colao, insomma, era stato snobbato da Giuseppe Conte nell'ultimo periodo. E come lui, anche gli altri membri della commissione (ad eccezione di Riccardo Cristadoro). Perché? L'ipotesi è che il manager, all'inizio della scorsa estate, fosse diventato troppo ingombrante per Conte. Tanto è vero che in quei giorni si parlava addirittura di un ipotetico "governo Colao".