Oscurato il sito di Forza Nuova. "Incita alla violenza"

Su disposizione della Procura di Roma la Polizia Postale ha sequestrato il sito internet di Forza Nuova. Il provvedimento è scattato nell'ambito dell'inchiesta dei pm capitolini sul corteo dei no Green pass di sabato scorso. Gli inquirenti procedono per il reato di istigazione a delinquere aggravato dall'utilizzo di strumenti informatici o telematici. «Gli indagati svolgono mediante l'utilizzo del web un'attività di condivisione e giustificazione e dunque di esaltazione e incitamento alla commissione di reati connotati da violenza», si legge nel decreto di sequestro preventivo. Alla base del provvedimento di oscuramento, il rischio che «la libera disponibilità e la visibilità del sito possa ulteriormente aggravare e protrarre le conseguenze del reato ipotizzato, continuando a pubblicizzare metodi di protesta, di lotta e di scontro, fondati sulla violenza e la prevaricazione»: impossibile attendere le decisioni del giudice «per la situazione d'urgenza derivante dalla manifestata intenzione di proseguire e dalle conseguenze non solo in termini di sicurezza pubblica». Nell'articolo incriminato, si legge che «il popolo ha alzato il livello dello scontro. E non si fermerà... ora la musica è cambiata e il direttore d'orchestra e compositore è il solo popolo in lotta - costretto a difendersi dalla ferocia unanime di chi dovrebbe rappresentarlo, l'attacco alla Cgil rientra perfettamente in questo quadro analitico - che ha deciso di alzare il livello dello scontro».