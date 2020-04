Chiusure prorogate al 3 maggio: "Mantenere ancora alta la guardia"

La conferenza di Giuseppe Conte inizia con quasi sei ore di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Il premier proroga le chiusure fino al prossimo 3 maggio.

Riavvolgiamo il nastro. All'indomani del concitato Eurogruppo che ha segnato la debacle, il premier, travolto dalle critiche, annuncia su Facebook l'ennesimo appuntamento cruciale. Passano le ore e non appare nessuna diretta. Poco dopo le 19:30, ecco apparire la diretta del presidente del Consiglio.





A casa fino (almeno) al 3 maggio

Conte va dritto al punto. Il messaggio chiave è che dovremo “ continuare a mantenere alta la soglia dell'attenzione ”, quindi sarà necessario restare a casa per altre giornate. Il nuovo traguardo da raggiungere è il prossimo 3 maggio.

“ Anche adesso che si avvicina la Pasqua – spiega Conte - non dobbiamo abbassare la guardia. Siamo impazienti di ripartire. L'auspicio è che dopo il 3 maggio si possa ripartire con qualche gradualità. Questo risultato dipenderà dal nostro comportamento. Dobbiamo compiere questo sforzo e continuare a rispettare le regole ”.

Le novità del Dcpm

Per quanto riguarda il mondo del lavoro, come da programma, riaprono pochissime attività. “ La proroga che oggi disponiamo con questo nuovo Dpcm appena firmato – aggiunge il premier - vale anche per le attività produttive. Ci sta a cuore la tenuta del nostro tessuto socio-economico e produttivo. Vogliamo far ripartire quanto prima il motore del nostro Paese a pieno regime ma non siamo ancora in questa condizione. Dobbiamo quindi attendere ancora. Posso promettervi che se anche prima del 3 maggio si verificassero le condizioni, alla luce della raccomandazione dei nostri esperti, cercheremo di provvedere per conseguenza ”.





Quali sono le variazioni? Conte arriva al punto: “ C'è qualche piccola novità in merito alle attività produttive. Dal 14 aprile riapriamo con ponderazione cartolibrerie, librerie, negozi per neonati. Riapriamo anche la selvicultura e varie attività forestali ”.

Verso la fase 2