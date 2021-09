"Ci ricordiamo tutti...": le parole choc di Sara Cunial sulla Shoah

Nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto Green Pass su scuola e trasporti, la deputata del gruppo Misto, Sara Cunial, ex pentastellata, è stata richiamata per il contenuto del suo discorso. Nota per le sue posizioni no vax, Sara Cunial in un primo momento ha coinvolto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e poi azzardato alcuni paragoni che hanno scatenato vibranti proteste in Aula.

" Siamo proprio sicuri che il presidente della Repubblica abbia letto il contenuto del decreto sul super Green pass obbligatorio per i lavoratori? È chiaro che un garante della Costituzione non possa che essere stato a sua volta costretto e ricattato a firmare un ignobile nefandezza come quella, capace di cancellare i nostri diritti e rovesciare le nostre sovranità, compresa quella della Camera, supina a un governo dittatoriale, al soldo delle lobby finanziare e delle famiglie di Davos e Bilderberg ", ha detto Sara Cunial, per poi aggiungere: " Spero almeno che il presidente sia estraneo alla trattativa Stato-mafia ".

Non paga, però, Sara Cunial ha calcato ulteriormente la mano: " C'è l'imposizione di un pensiero unilaterale, non viene concesso il beneficio del dubbio, viene minata la libertà del singolo individuo. Noi siamo disposti a morire per ricreare una libera società ". Ma poi si spinta ulteriormente oltre, con pericolosi parallelismi con la Shoah: " Ci ricordiamo da studenti le lezioni di storia sui molti studenti espulsi dalle scuole, dalle biblioteche, dalle università solo per colpa di una fede religiosa diversa e ora nel 2021 agli studenti sono di nuovo sbarrati quei luoghi ".

Le sue parole sono state oggetto di una reprimenda da parte del presidente di turno, Andrea Mandelli: " Io l'ho fatta terminare ma i suoi riferimenti al presidente della Repubblica sono inaccettabili. La invito con tutto a mantenere una posizione più attenta perché queste sue esternazioni non saranno più consentite ". Anche Stefano Mugnai di Forza Italia ha criticato l'onorevole Cunial: " Non tollerabile non stigmatizzare certe affermazioni, vanno censurate anche le parole sul capo dello Stato. Non possiamo tollerare l'imbarbarimento del dibattito e non è la prima volta ".

Biasimo per Sara Cunial è arrivato anche da altri presenti in Aula, tra i quali Emanuele Fiano che ha annunciato di voler verificare se esistano gli estremi per procedere contro la collega. " Non è consentito a nessuno offendere la memoria di milioni di innocenti gasati per la sola colpa di essere nati. Io non so cosa succede nella testa dell'onorevole Cunial, e non so quale sia la sua conoscenza della storia. Ma chiunque pensi di poter paragonare i vaccini e l'obbligo del Green pass con quanto succedeva nei lager o è pazzo, o è in malafede, o commette un reato. Perché in questo Paese è reato negare le vicende della Shoah: negare la Shoah non è un'opinione ma un reato ", ha proseguito Fiano.