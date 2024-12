Come ci si veste a Capodanno? Di luce (ma senza sembrare alberi di Natale...)

Ascolta ora 00:00 00:00

Lady Gaga, 38 anni, dice: «Voglio cambiare il mondo una paillette alla volta». Paolo Rossello lo fa da 40 anni, cioè da quando ha fondato P.A.R.O.S.H., marchio di culto per chi ama vestirsi di luce senza sembrare un albero di Natale. «Sono famoso per le pailettes da giorno» puntualizza quando gli chiediamo come essere luccicanti e al tempo stesso chic a Capodanno. Da qui a parlare di gonne pailettate nei colori più sobri del mondo (panna, cammello e grigio) da indossare a ogni ora purché con gli anfibi e un pullover in cashmere oversize, il passo è breve ma non risolutivo per il dress code del cenone.

«Anche in questo caso non c'è niente di meglio della pailette risponde magari con una bella camicia bianca da uomo. Deve esserci un solo pezzo pailettato e il resto molto semplice: è già moderno. Così la gonna può, anzi deve essere lunga e sono ammessi i tacchi alti. L'alternativa è il corto ovvero un vestito tutto luccicante ma che dalla spalla all'orlo misura 80 centimetri al massimo». Inevitabile a questo punto parlare di mutande visto che Rossello fa pure quelle in paillette e le sue oltre a essere dei calzoncini costano 198 euro, mentre gli slip striminziti di Miu Miu sono in vendita online a 4300 euro.

«Se non hai le mutande rosse a Capodanno stai a casa» dice ridendo prima di aggiungere che la mutanda paillettata si può portare sempre, possibilmente con una giacca maschile di due taglie in più. Certo ci vorrebbero gambe da gazzella e coraggio da leone, soprattutto perché Mr. P.A.R.O.S.H. ammette solo calze a rete larga sotto cui non si possono indossare quelle contenitive che sono inguardabili ma utilissime. Inevitabile a questo punto chiedersi quanto fastidio possano dare le paillettes là dove il sol non batte ma a sentir lui per non aver problemi basta farle cucire da due parti e lasciare un paio di milletri tra l'una e l'altra. Resta da capire che gioielli mettere quando sei vestita di luce. Su questo punto Paolo Rossello ed Elisabetta Franchi sono perfettamente d'accordo: i brillanti sono i migliori amici delle ragazze come delle ottuagenarie. L'irresistibile signora bolognese della moda sostiene però di aver pensato a un luccichio diverso dal solito.

«La femminilità non può essere relegata solo nell'abito da sirena con spacco abissale dice puoi essere divina e supersexy con un bellissimo smoking sartoriale abbinato alla classica camicia bianca non necessariamente trasparente. Oppure con i miei modelli in paillette nel nuovo colore rouge noir che luccica senza abbagliare e si può portare anche di giorno a patto di scegliere bene gli abbinamenti». La Franchi confessa di sentirsi a disagio quando vede spacchi e tacchi fuori luogo, per esempio fuori da un veglione di Capodanno in alta montagna.

Lei per festeggiare l'arrivo del 2025 ha organizzato una festa nella sua casa di Cortina dove sono ammessi solo figli, amici, cani e collaboratori super fidati. Il dress code prevede «Chic Nightwear», ovvero vestiti per andare a letto ma così bene che sembra tu stia per uscire. Di rigore anche il doppio augurio: buon anno e buona notte.