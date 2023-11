Dal cibo per cani al "green". Il nuovo mondo degli animali

Cosa si può fare di più? Più di gestire direttamente 553 negozi con personale formato e assunto a tempo indeterminato (380 i contratti di quest'anno). Cosa si può fare di più per i 4 milioni di cani e gatti che abitano con noi? Oltre a pensare agli animali più sfortunati, quelli che una casa non ce l'hanno, donando loro, attraverso le associazioni, più di 4milioni di pasti? Cosa si può fare oltre ad addestrare i Labrador per chi non vede? (50 cani istruiti al centro di Limbiate nell'ultimo anno). Se lo chiede la catena Arcaplanet, leader nella distribuzione di articoli per animali da 25 anni, presente anche in Svizzera con due punti vendita.

Si può «diventare attivisti per l'ambiente», ha anticipato l'amministratore delegato Nicolò Galante «perché per i negozi siamo già conosciuti». Quindi, al posto dell'insegna Arcaplanet vedremo presto Pet People Planet. Perché crescere va bene ma inquinare no.

«Cambieremo i packaging dei croccantini che non sono più sostenibili, renderemo riciclabile il 60% delle confezioni». E «continueremo sulla strada dei punti vendita green. L'ultimo inaugurato a Milano, in via Marghera, è dotato di attrezzature in cartone e di un impianto luminoso a led progettato per consumare meno energia». Non solo. Ai clienti verrà proposto di trasformare i propri punti guadagnati facendo la spesa in alberi da piantumare, in tutto il Pianeta, o di prendersi cura di aree verdi.

Di sicuro l'aspetto sociale sarà potenziato, «sia verso gli animali senza casa che nei confronti di persone bisognose del supporto di cani e gatti». Sì perché Arcaplanet ha finanziato anche la pet therapy per 1.500 bambini ricoverati al Fatebenefratelli di Milano e al Bambin Gesù di Roma. L'impegno per l'ambiente, poi, è solo una finestra. Le altre si spalancano sul mondo dei servizi. «In ottobre abbiamo acquistato tre cliniche veterinarie in Lombardia, due Happy Friends e una Mypetclinic che includono pronto soccorso, degenza giornaliera, diagnosi, chirurgia e terapia disponibili 24 ore su 24. E poi offriamo la possibilità di assicurare la salute del proprio animale scegliendo fra varie polizze in collaborazione con ConTe.it». Insomma, il negozio diventa sempre più un luogo per scambiarsi informazioni, se gli animali da compagnia sono cuccioli e non provengono da allevamenti, i neo proprietari hanno bisogno di conoscere l'abc dell'accudimento, dell'alimentazione e dell'igiene. Se invece l'animale è anziano si può ragionare in via preventiva, da qui la necessità di assicurarlo in vista di eventuali spese mediche.

In fatto di acquisti l'ultima novità è la app comprensiva di tutti i servizi, adatta sia per lo shopping online che per quello in negozio. «Guardando alle crescite dell'e-commerce siamo terzi dopo Amazon e Zoo Place» è fiero Galante. Fra gli strumenti in vendita il geolocalizzatore Kippy che, inserito nel collare, permette di custodire le informazioni del proprio amico e localizzarlo quando si dovesse smarrire.