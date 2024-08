In cima al Bianco 33 ore sopra 0 gradi

Ascolta ora 00:00 00:00

Il gran caldo che sta interessando l'Italia si è fatto sentire anche in cima al Monte Bianco dove la temperatura dell'aria, registrata dalla stazione meteo automatica posizionata al Colle Major a 4.750 metri sul livello del mare, e rimasta sopra lo zero per 33 ore consecutive, dalla mezzanotte del 10 agosto alle 9 del 11 agosto. Come fa sapere Arpa Valle d'Aosta, il dato di temperatura è una media oraria, misurata da due diversi termo-igrometri, installati entro schermi ombreggianti secondo gli standard. Valori di temperatura così alti sono stati registrati, per periodi più limitati, anche il 5 agosto (5 ore consecutive), il 18 e il 30 luglio.La persistenza di elevate temperature alle alte quote - spiega l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) della Valle d'Aosta - è «responsabile dell'intensa fusione glaciale e della veloce riduzione della copertura nivale». Quest'anno invece - continua l'Arpa - proprio la neve accumulatasi sui ghiacciai aveva fatto «ben sperare per lo stato di salute dei ghiacciai della Valle d'Aosta».

Ma l'ondata di calore non riguarda solamente l'Italia.

Le Svalbard, arcipelago norvegese situato nell'Artico, hanno battuto domenica il record assoluto di temperatura per il mese di agosto con una massima di 20,3 gradi. Il precedente record di agosto era stato raggiunto nel 1997, con 18,1 gradi. Il primato assoluto di temperatura sull'isola risale invece al 25 luglio 2020, quando all'aeroporto furono registrati 21,7 gradi.