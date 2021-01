Il cinguettio della politica: i più attivi sono i due Matteo

Menzionati, incensati, insultati, prolifici, gelosi del loro privato o inclini a mostrare il loro lato più intimo o familiare. Il rapporto annuale La politica su Twitter nel 2020 realizzato da Utopia fa il punto su come i politici italiani hanno usato il social network dei 140 caratteri (poi portati a 280), quello più usato per commentare l'attualità.

Una analisi da cui emerge che la Lega e Matteo Salvini stanno continuando a investire molto su questo mezzo, risultando come i maggiori utilizzatori. I Cinquestelle restano molto forti in termini di capacità di coinvolgimento degli utenti. Se la Lega si rivolge all'intera massa degli utenti, i grillini si rivolgono a un pubblico più targetizzato. I tre partiti con il maggior numero di interazioni rispetto al numero di follower sono Italia Viva, +Europa e Azione. I leader che emergono maggiormente nell'uso di Twitter sono Salvini, Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Carlo Calenda.

Renzi è ancora saldamente in testa come numero di follower (3,4 milioni). Segue Matteo Salvini con un milione e 370mila seguaci, terza è Giorgia Meloni con un milione e 50mila, quarto Giuseppe Conte (900mila). Si inverte il rapporto in termini di like dove a guidare è il leader della Lega (9,8 milioni). Il rapporto tra like e numero di tweet premia invece Conte.

L'analisi degli hashtag più usati mostra come la politica si sia ovviamente concentrata sull'emergenza sanitaria. L'hashtag più diffuso è però #salvini. A seguire #coronavirus e #covid19. Valori alti anche per #26gennaiovotolega e #borgonzonipresidente usati in occasione delle elezioni in Emilia Romagna. Hashtag più politici come #recoveryfund e #dpcm sono stati usati meno di #iostoconsalvini e #processateancheme impiegati per difendere Salvini sul caso Gregoretti. Interessante che Giorgia Meloni utilizzi l'hashtag #fratelliditalia, riferendosi più al proprio partito che alla propria persona.

La Lega è il partito che ha twittato di più (30.847 tweet). Seguono Fratelli d'Italia (4.337) e Italia Viva (3.413). Salvini è il leader che ha twittato di più (10.311 volte) pari al 46% del totale. Seguono Calenda con 6.629 tweet e a distanza Meloni con 1.707 tweet. Sorprendente tra aprile e maggio il sorpasso di Calenda nei confronti di Salvini. Berlusconi ha un exploit a maggio con 122 tweet.

Il record di tweet in un solo giorno è della Lega con 226, il 16 aprile in concomitanza con le polemiche sul Mes e sulla riapertura della Lombardia. Per Salvini il tweet di maggior successo è quello in cui imita scherzosamente, insieme a Francesca Verdini, il famoso gesto del Papa, irritato per essere stato strattonato da una fedele. Renzi ottiene il maggior numero di like con un tweet in cui smonta una fake news sulla sua famiglia. Particolare il fatto che il terzo per numero di like sia il retweet del post di Berlusconi sulla donazione per il reparto anti-Covid. Giorgia Meloni è l'unico leader che tra i top five ha anche messaggi video. Il tweet che ha ottenuto più like e retweet è questo: «Se il governo ritiene di chiudere le discoteche deve anche chiudere i porti agli sbarchi illegali. Non si può ignorare il legame tra l'aumento dei contagi e l'immigrazione clandestina». Berlusconi ottiene molto gradimento con il tweet sulla telefonata di Fedez, con la donazione da 10 milioni alla Fiera di Milano e con il saluto a Diego Armando Maradona. Per quanto riguarda Nicola Zingaretti il tweet che ha ricevuto più like è quello in cui annuncia la sua positività al Coronavirus. Tre tweet dei top five si riferiscono al Covid-19, gli altri due sono un attacco a Salvini.

Roberto Speranza è uno dei pochi politici ad avere tra i tweet di maggior successo uno in inglese in cui si ringrazia la Germania per le forniture mediche girate all'Italia. Il tweet di maggior successo di Calenda riguarda la legalizzazione delle droghe nel giorno in cui ha affidato la gestione del suo account a Luca Bizzarri per una scommessa. Conte, infine, ottiene il massimo gradimento con il tweet in cui annuncia la liberazione di Silvia Romano.