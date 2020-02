Il disegno di legge Cnel: dare più poteri al Cnel

Il Cnel chiede più poteri. Recentemente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha presentato un disegno di legge " in materia di potenziamento della funzione consultiva ". Nella relazione introduttiva si legge che " l'articolo 10 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, rubricato 'Attribuzioni', individua tre categorie di funzioni proprie " dell'organismo. In un primo gruppo sono previste le va­lutazioni che il Cnel può elaborare a ri­chiesta del governo e delle Camere: nello specifico si tratta delle valutazioni che l'organismo " può for­mulare sui più importanti documenti e atti concernenti la programmazione economica e sociale anche con riferimento alle politiche comunitarie ".

In un secondo gruppo invece sono comprese quelle attribuzioni " la cui iniziativa è rimessa allo stesso Cnel, anche al di fuori di una specifica richiesta degli organi costituzionali ": è questo il caso di osservazioni e proposte su materie economiche e sociali, anche ricorrendo a iniziative legislative. Infine un terzo gruppo è relativo alle previsioni che possono essere qualificate come "obbligatorie": " Il Cnel esa­mina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza (DEF) e la Nota di ag­giornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), che il Governo presenta le Camere ".

Rilevanza in politiche europee

Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro redige poi una relazione annuale al Parlamento e al governo sui livelli e la qualità dei servizi delle pubbliche amministrazioni e poi provvede a organizzare una conferenza annuale " sull’attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappre­sentanti delle categorie economiche e so­ciali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di or­gani di informazione, per la discussione e il confronto sull’andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti ".