Governo Draghi, taglio di tasse e burocrazia: nuovo vertice Berlusconi-Salvini

Dopo l'incontro nella serata di ieri, Silvio Berlusconi ha nuovamente ricevuto Matteo Salvini nella sua villa di Porto Rotondo per una colazione di lavoro. Una nota congiunta dei due capi partito del centrodestra ha sottolineato la condivisione di intenti dei due leader di partito all'idea " di un rapporto ancora più serrato ". Per questo motivo " riuniranno tutti i ministri di Forza Italia e della Lega, i quattro capigruppo e i vertici dei due partiti per fare il punto della situazione ".

Questo sarà il primo mattone della federazione di centrodestra che è pronta a vedere la luce, l'inizio " di un percorso di sempre maggiore condivisione delle scelte politiche ". Il centrodestra lavorerà per " rafforzare il governo Draghi nel cammino verso il taglio della burocrazia, della diminuzione delle tasse e delle riforme, in contrapposizione a Pd e 5Stelle che pensano a una tassa patrimoniale e allo ius soli ".

Inevitabile, così com'è stato anche ieri, parlare della crisi dell'Afghanistan e della bomba umanitaria del Paese mediorientale, che potrebbe avere forti ripercussioni anche sulla sicurezza europea. Infatti, come si legge nella nota, " Berlusconi e Salvini hanno condiviso la grande preoccupazione per quanto sta accadendo ". Nel corso dell'incontro, " i due leader hanno convenuto sulla necessità di sostenere l’accoglienza dei più fragili in fuga, a partire da donne e bambini, senza spalancare le frontiere in modo indiscriminato e senza concedere nulla ai talebani ". Non sarà un lavoro facile e, soprattutto, richiederà un'ampia coordinazione nei prossimi mesi.