Quirinale, Di Maio ora vede la Belloni e la Raggi

A margine di un pranzo tenutosi nel centro di Roma, Elisabetta Belloni, vertice del Dis e figura ventilata per la successione del presidente Sergio Mattarella nelle battute finali per la partita del Colle, ha rilasciato dichiarazioni sul suo rapporto con il ministro degli Esteri, che è la persona con cui ha avuto modo di pranzare: "Con il ministro Di Maio c'è un'amicizia sempre più solida", ha fatto presente il capo dei Servizi segreti, così come riportato dall'Ansa. Poi una frase che rafforza il concetto: "Di Maio è sempre leale".

L'ex leader politico del MoVimento 5 Stelle è al centro di una resa dei conti interna ai grillini: Giuseppe Conte ed i suoi accusano l'inquilino della Farnesina di aver macchinato proprio per far saltare l'accordo raggiunto sul nome della Belloni per il Quirinale. Luigi Di Maio, stando alle ricostruzioni dei contiani, avrebbe fatto sponda con un pezzo del Partito Democratico ma non solo per ribaltare il tavolo e favorire la rielezione del presidente Sergio Mattarella. Tra le fila dei grillini, si parla di un'assemblea imminente per risolvere la questione. Esistono persino voci che parlano di "cacciata" dell'esponente politico originario di Pomigliano d'Arco dal MoVimento.

Le dichiarazioni di Elisabetta Belloni possono avere un peso rispetto allo scenario che vedono Di Maio ritenuto "colpevole" da un vasto gruppo di parlamentari pentastellati. L'ex vertice pentastellato, stando a quanto riportato dall'Ansa, ha avuto anche un colloquio con l'ex sindaco di Roma Virginia Raggi. Il summit si è tenuto alla Farnesina e può essere una spia di quali possano esspere le mosse del ministro degli Esteri per evitare il taglia-fuori di Conte dal MoVimento 5 Stelle. La Raggi, da tempo, viene percepita come il capofila dell'opposizione interna all'ex premier.

Nel frattempo, un altro grillino di peso come Riccardo Fraccaro - un altro che ha rischiato la "ghigliottina" per le trattative politiche per la presidenza della Repubblica - ha voluto commentare il momento vissuto dal grillismo attraverso un post social: "La pandemia aveva imposto la prevalenza del senso di responsabilità rispetto ad ogni considerazione, ma ora agli occhi dei cittadini questa responsabilità appare sempre di più come una copertura alla paura di perdere la poltrona", ha esordito.

E ancora: " Questa percezione è troppo radicale per non creare una crescente sfiducia sociale verso i partiti, che poi è la stessa sfiducia da cui è nato il M5S e che ora proprio su questo terreno rischia di scomparire. Per evitarlo dobbiamo iniziare a dirci con crudezza cosa siamo diventati prima di decidere quali ulteriori passi fare per raggiungere le mete desiderate". Un'altra riflessione - quella di Fraccato - che condisce una giornata complessa per la formazione politica fondata da Beppe Grillo.