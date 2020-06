Cos'è la Commissione contenziosa del Senato. E cosa succede adesso

Il taglio dei vitalizi non ci sarà. La delibera del Consiglio di presidenza del 16 ottobre 2018, che aveva deciso di tagliare i privilegi agli ex senatori, è stata annullata. A inserire la retromarcia è stata la Commissione contenziosa del Senato, un organismo chiamato a esaminare i ricorsi presentati dai senatori.

La Commissione, prevista dall'articolo 72 del Testo unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, ha il compito di decidere sui " ricorsi presentati dai dipendenti del Senato " contro gli atti dell'Amministrazione e sui ricorsi presentati contro gli atti amministratitivi del Senato.

All'inizio di ogni legislatura vengono nominati i membri della Commissione, composta da tre senatori e da altre 4 persone (due per ogni sezione). I tre senatori vengono scelti dal presidente del Senato tra i senatori in carica, esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro, che soddisfano alcuni requisiti: " magistrato, anche a riposo, delle magistrature ordinaria e amministrative, professore ordinario o associato d'università in materie giuridiche, anche a riposo, avvocato dello Stato, anche a riposo, o avvocato del libero foro ".

Per decidere sui ricorsi dei dipendenti, vengono nomitati anche " un Consigliere parlamentare ed un dipendente scelto dal Presidente del Senato su una terna eletta da tutti i dipendenti di ruolo ". Per le decisioni sui ricorsi sugli atti del Senato, invece, ai tre senatori si aggiungono " due membri, nominati anch'essi dal Presidente del Senato, scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di universita' in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d'esercizio ". La Commissione, quindi, è composta in tutto da 7 membri che, tutti insieme, eleggono presidente e vice presidente, scelti tra i senatori.

A decidere il taglio dei vitalizi, invece, sono stati 5 componenti della Commissione: i tre senatori e i due membri scelti per decidere sui ricorsi presentati dai senatori. Il presidente è Giacomo Caliendo, senatore, magistrato, di Forza Italia. Gli altri due senatori sono i leghisti Simone Pillon e Alessandra Riccardi, eletta col Movimento 5 Stelle e passata da poco al Carroccio. Poi ci sono i due membri nominati dal presidente del Senato.

Secondo quanto riferito dalle agenzie, che citano fonti parlamentari, ieri sera, due sono stati i voti contrari all'annullamento e tre i favorevoli. Per il "no" si sarebbero schierati i due senatori della Lega, Simone Pillon e Alessandra Ricciardi. La decisione presa dalla Commissione contenziosa riguarda solamente il Senato e il taglio dei vitalizi dei suoi ex dipendenti.