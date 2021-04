Il compleanno triste di Sua Maestà. E Carlo prepara la monarchia "snella"

Profilo basso. Non potrebbe essere altrimenti per Elisabetta II, che oggi compie 95 anni e sperava di trascorrere il compleanno con il suo amato Filippo. Il Principe è morto undici giorni fa, a un passo dal compimento dei 100 anni, e Sua Maestà, sempre più sola a regnare senza la sua «roccia», non ha nessuna intenzione di celebrare la giornata nemmeno in privato. Solo un pranzo con i familiari più stretti quest'anno e anche i colpi di cannone che in genere segnano l'evento sono stati cancellati giorni fa dopo la dipartita del marito.

Di solito la Regina festeggia pubblicamente il compleanno il 2 giugno - ebbene sì, due feste, una privata e l'altra pubblica - ma stavolta è probabile che anche la seconda passerà in sordina, come d'altra parte già avvenuto l'anno scorso a causa del coronavirus.

C'è qualcosa, tuttavia, che potrebbe rendere Elisabetta II se non felice, quanto meno fiduciosa nel futuro. È l'attesa riconciliazione tra i due nipoti, i figli del principe Carlo e della defunta principessa Diana, William e Harry, ai ferri corti dopo che quest'ultimo ha deciso di trasferirsi all'estero con la moglie Meghan e il primogenito Archie e lasciare una parte dei suoi incarichi reali, prima che gli venissero tolti del tutto per decisione di Sua Maestà. Ebbene, secondo fonti di stampa britanniche, i due fratelli avrebbero avuto un colloquio durato due ore al castello di Windsor, il primo a quattr'occhi dall'intervista shock a Oprah Winfrey concessa il mese scorso e nella quale Harry ha accusato un membro della Casa reale di razzismo e annunciato l'arrivo del secondogenito. Presente all'incontro anche il padre Carlo. Harry potrebbe aver rinviato il suo rientro in California anche per il compleanno della nonna regina ma le voci sono contrastanti e ce chi lo dà in partenza in queste ore. I due fratelli sembrano essersi fugacemente riavvicinati alla fine del funerale del principe Filippo, sabato scorso, anche grazie a Kate, la moglie di William, circostanza che ha fatto sperare in una ricomposizione della frattura.

Secondo il quotidiano Telegraph, in famiglia è anche tempo di pensare al futuro. Carlo e William, padre e figlio certi un giorno di sedere sul trono, terranno un summit per decidere il futuro della monarchia per le prossime due generazioni. Insieme stabiliranno quanti e quali membri dei Windsor «lavoreranno a pieno titolo come membri della Royal family» e con quali compiti, probabilmente orientandosi verso la versione «snella» della Casa reale, che dimezzi i 15 membri attuali, di solito impegnati in circa tremila eventi l'anno. Il posto dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, potrebbe essere preso dal figlio di Elisabetta II, Edoardo e dalla moglie Sophie.

Sua Maestà allenterà certamente i ritmi delle sue uscite pubbliche, come ha già fatto nell'ultimo anno a causa del coronavirus. Con l'età che avanza, il lutto che l'ha colpito duramente, Elisabetta II affiderà sempre più compiti al figlio e futuro Re Carlo e alla moglie Camilla. Nessuna abdicazione (Sua Maestà l'ha sempre esclusa), nemmeno in vista dei 70 anni sul trono che si festeggeranno l'anno prossimo, ma potrebbe avvicinarsi il momento di una reggenza di Carlo, se non formale, di fatto. Una soft regency, come l'ha definita il biografo reale Robert Jobson.