Salvini "vuole" Bertolaso: quell'sms per convincerlo alla corsa al Campidoglio

Il mondo della politica continua a concentrare la propria attenzione sulle future elezioni comunali di Roma: tra ipotesi di candidature al momento ritenute ancora fantasiose (si era parlato anche dell'ex segretario del Pd Nicola Zingaretti), sia centrodestra che centrosinistra si preparano per il confronto che porterà all'elezione del prossimo sindaco della Capitale. In merito alla questione, Matteo Salvini ha le idee chiare: candidare alla carica di primo cittadino l'ex direttore del dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio Guido Bertolaso.

Intervenuto nel corso della conferenza stampa "Roma torna Capitale!", il segretario della Lega ha parlato dei problemi di Roma, spiegando come il Carroccio sia più che mai intenzionato a risollevare la città. Un percorso che durerà almeno un decennio. "La squadra della Lega ad oggi è già pronta, i compiti li abbiamo già fatti a casa, si tratta di più di 400 persone perché Roma non la gestisci con un genio ma serve una squadra. Le liste della Lega sono già in overbooking, ma questo non vuol dire che il pacchetto sia chiuso anzi. Per noi da ottobre inizierà un'avventura che non durerà 5 anni ma 10 anni, per rimettere in sesto la nave più importante del Paese occorrono almeno 10 anni" , ha infatti dichiarato Matteo Salvini, come riportato da ItalPress. "È tutto fermo dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista della viabilità, il piano rifiuti, gli impianti sportivi. Tutto fermo, 5 anni di immobilismo assoluto" , ha aggiunto.

E per quanto riguarda il candidato sindaco, il leader del Carroccio lancia Guido Bertolaso, rivelando di aver già contattato l'ex direttore del dipartimento della Protezione Civile. "Visto che il voto arriverà in autunno, ho mandato un messaggio a Guido Bertolaso, una persona che penso da ottobre potrà dedicarsi a mettere in sicurezza il futuro dei cittadini romani" , ha spiegato. "Lui, da persona seria, ha detto che se si vota a maggio, visto che io ho preso l'impegno con Fontana di chiudere il piano vaccinale entro giugno, non ce la fa. Visto che si vota a ottobre io penso che in tre o quattro mesi si possa costruire il progetto Roma. Non voglio forzarlo o tirarlo per la giacchetta, ma tra le persone che ho incontrato è il profilo che mi ha più colpito per concretezza. Mi permetterò di insistere con il dottor Bertolaso perché dopo aver finito di curare i lombardi si occupi dei romani".

Insomma, il leader della Lega sembra voler Bertolaso a tutti i costi. Del resto, come aggiunto dal segretario del Carroccio, Roma non ha solo bisogno di fondi per risollevarsi, ma anche di persone all'altezza. Persone che abbiano una certa competenza, e sappiano come gestire il denaro a disposizione della Capitale.