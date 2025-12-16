Vince Meghnagi: "Sinistra si scusi"

Stravince Meghnagi, perde la sinistra. "Non sono gli ebrei che vanno a destra, è la sinistra che ha espulso gli ebrei" dice in via confidenziale un dirigente, leggendo i dati. Le elezioni della Comunità ebraica di Milano hanno confermato largamente il presidente uscente Walker Meghnagi (quello che ha denunciato con forza il ritorno dell'antisemitismo e dell'odio anti-Israele, in crescita soprattutto a sinistra) premiandolo con un margine che da molti anni non si vedeva. Dopo lo spoglio delle schede, la lista di Meghnagi ("Beyahad-Insieme") si è imposta con 9.576 voti totali contro i 6.446 della lista "AtidRadici, Identità, Futuro" guidata da Massimiliano Tedeschi. La lista di Meghnagi si è aggiudicata anche 10 seggi su 17 nel Consiglio. Una vittoria netta e per certi versi storica nelle proporzioni. "Noi chiediamo rapporti con la sinistra ma non li vediamo - ha detto ieri - Perché fare opposizione al decreto Delrio? Perché è osteggiato dal Pd e dalla sinistra? A Schlein diciamo che siamo pronti a riceverla per parlare insieme, anche Conte possiamo invitarlo, Bonelli e Fratoianni dovrebbero prima chiedere scusa per quello che hanno detto contro di noi". Per il rinnovo del Consiglio dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, a Milano (che ha diritto a 10 rappresentanti) sono stati eletti tutti i componenti delle liste Beyahad e Milano per l'Unione.

Esclusi invece i candidati della terza lista, di "sinistra". Nei primi seggi scrutinati a Roma, dove si eleggono 20 consiglieri, in testa al momento la lista di Monique Sasson, seguita da Lev Echad di Ruth Dureghello e da Ha Bait di Livia Ottolenghi.