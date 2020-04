Confindustria: Carlo Bonomi è il nuovo presidente

Carlo Bonomi, numero uno di Assolombarda, è il nuovo presidente di Confindustria. È stato deciso dal consiglio generale dell'associazione con un voto online segreto. Bonomi ha avuto la meglio su Licia Mattioli, vicepresidente degli industriali. L'ultima parola, come recita lo statuto, spetterà all'assemblea privata dei delegati, convocata il 20 maggio per eleggere formalmente il nuovo presidente e la sua squadra. Bonomi è il successore dell'ormai ex-presidente Vincenzo Boccia.

Bonomi è stato designato con 123 voti a favore e 60 contro. " Il Consiglio Generale di Confindustria - si legge in una nota - ha designato Presidente Carlo Bonomi con 123 preferenze. Hanno votato tutti i 183 aventi diritto. Alla candidata concorrente Licia Mattioli sono andate 60 preferenze. Nessuna scheda bianca, nessuna nulla. Il risultato è stato validato dai Probiviri Sergio Arcioni, Luca Businaro, Gabriele Fava e Antonio Serena Monghini assistiti dal notaio Cesare Quaglia ".

Il Consiglio generale, prosegue la nota, " si è svolto a distanza e alla presenza, nella sede di Confindustria, del Presidente Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati. La nomina dovrà avere il gradimento dell'assemblea dei delegati, convocata il 20 maggio, che di fatto eleggerà il 31esimo presidente di Confindustria. Il 30 aprile il Consiglio generale dovrà esprimersi sulla squadra dei Vicepresidenti scelta dal presidente designato ".

Carlo Bonomi è nato a Crema, in provincia di Cremona, 53 anni fa. È stato eletto presidente di Assolombarda, la Confindustria di Milano Monza e Brianza, nel 2017. Oggi come allora, Gianfelice Rocca è uno dei suoi sponsor principali, così come Marco Bonometti e Marco Tronchetti Provera.

La carriera di Bonomi

Come imprenditore guida la Synopo, società del settore biomedicale, holding dentro cui si trova la Sidam (di cui è presidente), nata come piccola realtà familiare a Mirandola (Modena) leader nella produzione di consumabili nella diagnostica per liquidi di contrasto, e Btc Medical Europe che produce consumabili utilizzati in oncologia ed emorecupero post operatorio.

Il percorso professionale di Bonomi era iniziato in una multinazionale della diagnostica in vitro e proseguito ricoprendo incarichi in società di ricerca pubbliche e private. Fa anche parte dei Cda di Ocean e Marsupium e dal giugno 2017 è membro del Consiglio Generale di Aspen Institute Italia e del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale).

Dal 2009 al 2017 in Assolombarda, ha ricoperto prima il ruolo di Consigliere Incaricato per Ricerca, Innovazione e Agenda Digitale, successivamente di vicepresidente con delega a Credito e Finanza, Fisco, Organizzazione e Sviluppo.

Le reazioni dal mondo politico

" In bocca al lupo a Carlo Bonomi per l'importante designazione ai vertici di Confindustria. Il ruolo dell'impresa, mai come oggi, è decisivo per portare il Paese fuori dall'emergenza sanitaria. Il tessuto sociale ha bisogno di corpi intermedi responsabili e coraggiosi ". Lo ha scritto su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

Chi era Boccia

Come detto, Carlo Bonomi è il successore di Vincenzo Boccia, attualmente Presidente dell'Università LUISS Guido Carli ed Amministratore Delegato della Arti Grafiche Boccia Spa, azienda italiana che opera sin dagli anni '60 nel settore grafico-industriale. Attivo in Confindustria a partire dagli inizi degli anni ’90, ha comincia la sua attività nel Gruppo Giovani Imprenditori, di cui è arrivato a ricoprire la carica di Vice Presidente nazionale nel 2000.

L’impegno attivo nel Sistema Confindustria lo ha portato a ricoprire la carica di componente degli organi direttivi di Assografici, di Presidente di Confindustria Assafrica&Mediterraneo fino a divenire nel 2009 Presidente della Piccola Industria di Confindustria, acquisendo di diritto anche la carica di Vice Presidente della Confederazione.

Fino a maggio 2016, quando ne è divenuto il 30° Presidente, Vincenzo Boccia ha guidato anche il Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria.