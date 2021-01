Al via alle consultazioni di Fico: ecco cosa succede da oggi

Adesso la palla è passata al presidente della Camera Roberto Fico. Spetta a lui, infatti, verificare se ci sono i numeri per formare la maggioranza di governo (per quanto spudoratamente rattoppata col nastro adesivo) e proseguire con l'eseguitivo, magari ancora a guida Giuseppe Conte. Proprio ieri, venerdì 29 gennaio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla terza carica dello Stato un mandato esplorativo finalizzato a comprendere se il sedicente avvocato del popolo ha ancora i numeri per guidare il Paese e restare fermo al proprio posto, o se invece sia necessario procedere per altre vie. Le consultazioni di Fico con le varie rappresentanze politiche cominciano oggi alle 16 ed andranno avanti fino a martedì pomeriggio, quando il grillino dovrà riferire a Mattarella.

Nell'affidare questo importante incarico al presidente della Camera Fico, il capo dello Stato ha specificato che l'Italia si trova in questo momento in una condizione di triplice emergenza – sanitaria, economica e sociale -, dunque la maggioranza dovrà essere forte e stabile. Basta litigi, insomma. Eppure la strada sembra essere parecchio in salita. Malgrado l'abbassamento dei toni di Pd e M5S nei confronti del rottamatore Matteo Renzi e della ribelle Italia Viva, i dissapori sono ben lungi dall'esaurirsi. L'ex sindaco di Firenze, consapevole dell'importanza della sua posizione (è infatti l'unico a poter tenere in vita il governo Giuseppi), gongola ed avanza nuove pretese, mentre all'interno del Movimento 5Stelle stanno prendendo vita forti dissidi interni, che potrebbero mandare all'aria tutto quanto. La sola idea di riaprire a Renzi ha mandato su tutte le furie l'"irreprensibile" Alessandro Di Battista, che ha già minacciato di andarsene in caso di riappacificazione con l'ex premier. E se Dibba se ne va potrebbe portare via con sé anche alcuni parlamentari grillini, cosa che non può non spaventare i vertici del Movimento.