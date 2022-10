Contante, la proposta della Lega: "Alzare il tetto a 10mila euro"

"Proposta di buonsenso" . Matteo Salvini presenta così la pdl a prima firma del deputato leghista Alberto Bagnai per alzare il tetto del contante a 10mila euro.

Secondo il vicepremier e leader del Carroccio si tratta di una proposta "in linea col programma del centrodestra e con altri Paesi europei ". Un'iniziativa che, come scrive su Facebook Salvini, è utile per dare agli italiani "meno burocrazia, più libertà". Il senatore meloniano Giovanbattista Fazzolari, assicura: "L'aumento al tetto del contante è da sempre nel programma di Fratelli d'Italia, del centrodestra, lo faremo già nella prima legge di bilancio" . Il fedelissimo della Meloni spiega che l'innalzamento del limite al contanto "non ha alcun collegamento con la lotta all'evasione, c'è una tregua fiscale come previsto nel programma". Un provvedimento quest'ultimo che consentirà a chi è in regola con il pagamento delle tasse di pagare "sempre meno di chi non lo ha fatto", mentre "chi rischia di chiudere la propria attività avrà la possibilità di mettersi in regola col fisco". Fazzolari non ha dubbi: "Distingueremo oggettivamente le situazioni di difficoltà da chi invece sta provando a fare il furbo".