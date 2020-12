Conte vicino al crollo: "In settimana la verifica". Ma il Colle mette i paletti

Alla fine Giuseppe Conte è costretto a piegarsi alle offensive di Italia Viva. Le bordate sganciate da Matteo Renzi nelle scorse ore non sono passate di certo inosservate a Palazzo Chigi. Il leader di Iv, in un'intervista rilasciata a El Pais, ha lanciato un vero e proprio ultimatum al presidente del Consiglio: " Deve fermarsi, scusarsi e ricominciare. Se Conte vuole pieni poteri come aveva chiesto Salvini, io dico di no. È un problema di rispetto delle regole. E in quel caso ritireremo il sostegno al governo ". Parole che vanno in una direzione chiarissima: se non si fa come diciamo noi, ci sfiliamo e facciamo venire giù tutto. Il premier di certo non può rimanere con le mani in mano e perciò ha aperto a una verifica di maggioranza per avere " maggiore franchezza e trasparenza di rapporti ".

Si tratterà di un'occasione di confronto con i partiti che al momento lo sostengono. Le tensioni raggiunte negli ultimi giorni hanno inevitabilmente preoccupato l'ala governista e soprattutto l'avvocato, che ora vuole accelerare per evitare una crisi all'interno dell'esecutivo: come riportato da La Repubblica, avrebbe informato il Quirinale che la prossima settimana darà il via al chiarimento. Dunque a stretto giro contatterà personalmente i leader dei partiti di maggioranza e prendere atto della reale situazione che lo circonda. Una serie di circostanze esplosive che può far crollare i giallorossi nella primavera 2021.

I paletti del Quirinale

Vi abbiamo già parlato del piano B studiato dal Colle in caso di crisi di governo: un rimpasto - anche con il voto di fiducia - da chiudere in pochi giorni. Renzi è invece pronto a scommettere sulla nascita di un altro esecutivo con un nuovo presidente del Consiglio. L'ex segretario del Pd ha infatti più volte sottolineato che il sistema in Italia prevede che il capo dello Stato debbe verificare se in Parlamento ci sono i numeri per dare vita a un nuovo governo: " E se si trovano, è fatta. Altrimenti si va al voto. Ma quei numeri ci sono ".

Comunque dal Quirinale avrebbero messo dei paletti inequivocabili: evitare ogni tipo di azzardo e quindi non toccare i Ministeri chiave come gli Esteri, la Difesa, gli Interni, la Salute e il Tesoro. Ma nel ventaglio di Conte c'è un'altra opzione: il Partito democratico ha espresso la necessità di una riunione con le forze della maggioranza per discutere addirittura di un coinvolgimento dei leader - nei ruoli di vicepremier - che possano affiancare l'avvocato.