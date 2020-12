Il sondaggio sulla fine di Conte Ecco quando può crollare tutto

Questi non sono giorni tranquilli per Giuseppe Conte e il suo esecutivo. Il governo è sotto il fuoco incrociato, oltre che degli oppositori, anche degli alleati. È soprattutto Italia Viva negli ultimi giorni a dare ben più di un grattacapo a Giuseppe Conte, che vede la maggioranza vacillare. Matteo Renzi non sembra disposto ad arretrare di un solo passo rispetto alla sua posizione ma Conte sembra riporre ancora fiducia in un'intesa con il suo alleato. Ora la situazione è di profonda instabilità e anche gli italiani non sembrano riporre molta fiducia in questo governo, come dimostra uno degli ultimi sondaggi Euromedia.

Questa mattina, durante la consueta conferenza stampa di fine anno con i giornalisti, Giuseppe Conte si è mostrato sicuro in sella al suo destriero, anche se per molti quella sella è ormai slacciata. " Dobbiamo continuare in questo confronto, a rafforzare le nostre priorità: abbiamo pochi giorni davanti, non possiamo permetterci di galleggiare, di procedere in questo clima di azione sospesa. Non possiamo chiuderci in discorsi astratti, dobbiamo confrontarci nel merito e ci confronteremo sulle priorità da qui alla fine della legislatura ", ha detto il presidente del Consiglio, sottintendendo la convinzione di arrivare fino alla fine. Ma c'è una grossa spada di Damocle che pende sul collo di Giueppe Conte: se la maggioranza non dovesse ritrovare la fiducia in lui, il governo Conte bis può dirsi concluso.